Mercedes-Benz готовий довірити розробку дизайну авто штучному інтелекту — Finance.ua

Mercedes-Benz готовий довірити розробку дизайну авто штучному інтелекту 03.03.2025, 01:22 — Фондовий ринок

Mercedes-Benz готовий довірити розробку дизайну авто штучному інтелекту

Штучний інтелект вб’є професію автомобільних дизайнерів. І станеться це вже за 10 років, вважає керівник відділу дизайну Mercedes-Benz Гордон Вагенер. За його словами, зараз його професія переживає глобальну трансформацію на тлі тренду на уніфікацію, особливо у сфері електричного транспорту.

У Mercedes-Benz вже використовують технологію ШІ при розробці нових моделей, і з кожним днем ​​штучний інтелект прогресує, кардинально змінюючи закони проектування.

У розмові з ABC News головний дизайнер Mercedes-Benz розповів, що ШІ, який застосовується в автомобільній індустрії зараз, у 99 відсотках випадків пропонує нереалізовані рішення, але один відсоток припадає на добрі ідеї, які можна використати. І завдання його команди — відокремити добре від поганого. З кожним днем ​​технологія навчається і застосовних рішень стає дедалі більше.

«Я думаю, що через десять років більша частина проектів виконуватиметься ШІ, і дизайнери втратять роботу. Моїм наступником напевно стане машина, і вона буде для компанії набагато вигіднішою, ніж я», — заявив Вагенер журналістам.

Згадав дизайнер і тенденцію відмовитися від звичних органів керування в автомобілях з поширенням автопілота. Повна автономність, коли водій повністю виключений з процесу керування автомобілем, «нам у найближчому майбутньому не світить», заявив він, так що автопілот не вплине на інтер’єри майбутніх моделей марки.

Autogeek За матеріалами:

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