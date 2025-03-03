Mercedes-Benz готовий довірити розробку дизайну авто штучному інтелекту — Finance.ua

Mercedes-Benz готовий довірити розробку дизайну авто штучному інтелекту
Штучний інтелект вб’є професію автомобільних дизайнерів. І станеться це вже за 10 років, вважає керівник відділу дизайну Mercedes-Benz Гордон Вагенер. За його словами, зараз його професія переживає глобальну трансформацію на тлі тренду на уніфікацію, особливо у сфері електричного транспорту.
У Mercedes-Benz вже використовують технологію ШІ при розробці нових моделей, і з кожним днем штучний інтелект прогресує, кардинально змінюючи закони проектування.
У розмові з ABC News головний дизайнер Mercedes-Benz розповів, що ШІ, який застосовується в автомобільній індустрії зараз, у 99 відсотках випадків пропонує нереалізовані рішення, але один відсоток припадає на добрі ідеї, які можна використати. І завдання його команди — відокремити добре від поганого. З кожним днем технологія навчається і застосовних рішень стає дедалі більше.
«Я думаю, що через десять років більша частина проектів виконуватиметься ШІ, і дизайнери втратять роботу. Моїм наступником напевно стане машина, і вона буде для компанії набагато вигіднішою, ніж я», — заявив Вагенер журналістам.
Згадав дизайнер і тенденцію відмовитися від звичних органів керування в автомобілях з поширенням автопілота. Повна автономність, коли водій повністю виключений з процесу керування автомобілем, «нам у найближчому майбутньому не світить», заявив він, так що автопілот не вплине на інтер’єри майбутніх моделей марки.
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