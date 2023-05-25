Mercedes-AMG випустив електросамокат — Finance.ua

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Mercedes-AMG випустив електросамокат

Технології&Авто
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Mercedes-AMG випустив електросамокат
Mercedes-AMG випустив електросамокат, Фото: Mercedes-Benz
Спортивний підрозділ відомого виробника престижних німецьких автомобілів випустив власний Mercedes-AMG E-Scooter.
Mercedes-Benz та всі його філії взяли на себе зобов’язання стати повністю електричними підприємствами до кінця десятиліття. Але просто встановити електричні трансмісії на всіх автомобілях Mercedes недостатньо, тому цей скутер був розроблений як «рішення останньої милі».
Mercedes-AMG E-Scooter оснащений електродвигуном потужністю 500 Вт, який дозволяє йому розганятися до максимальної швидкості 20 км/год. Прискорення відбувається за допомогою поворотної джойстика. Електросамокат живиться від батареї ємністю 9,6 А·год, достатньої, щоб підтримувати запас ходу до 40 км.
Фото: Mercedes-Benz
Фото: Mercedes-Benz
Виріб зроблений у фірмовому AMG матово-чорному кольорі, з належним маркуванням і логотипами в усіх потрібних місцях.
Подібний самокат Xiaomi Mercedes-AMG Petronas F1 коштує набагато менше 1000 доларів. Однак цей варіант обійдеться принаймні в еквівалент 1500 доларів США.
За матеріалами:
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