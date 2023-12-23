Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята: результати опитування — Finance.ua
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Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята: результати опитування

Особисті фінанси
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Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята: результати опитування
Менше українців даруватимуть подарунки на зимові свята: результати опитування
Команда Rakuten Viber провела опитування, щоб дізнатись, чи планують українці дарувати подарунки до зимових свят і чи змінилось їхнє ставлення до привітань за рік. В опитуванні в офіційному каналі Rakuten Viber Україна взяли участь понад 45 тисяч користувачів.
Результати опитування показали, що 76% українців так чи інакше даруватимуть подарунки: 37% даруватимуть як завжди, адже в житті має бути свято, 23% купуватимуть подарунки лише дітям і 16% зупиняться на чомусь меншому, але символічному.
Чверть респондентів не даруватимуть нічого цього року:
  • 18% будуть це робити вже після перемоги,
  • ще 6% всі заощаджені кошти задонатять фондам або на ЗСУ.
У грудні 2022 року Rakuten Viber проводив аналогічне опитування серед українців. Розподіл відповідей на питання «Чи будете дарувати подарунки на зимові свята?» у грудні 2023 року змінився наступним чином:
  • Звісно! Даруватиму як завжди, у житті має бути свято — 37% (минулого року — 47%: показник впав на 10 відсоткових пунктів);
  • Цьогоріч куплю подарунки тільки для дітей — 23% (минулого року — 19%: показник зріс на 4 відсоткові пункти);
  • Цього року не дарую подарунки. Буду це робити вже після перемоги — 18% (минулого року — 14%: показник зріс на 4 відсоткові пункти);
  • Даруватиму щось менше, але символічне та приємне — 16% (минулого року — 15%, показник зріс на 1 відсотковий пункт);
  • Не даруватиму. Усі заощаджені кошти задоначу фондам або на ЗСУ, щоб наближати перемогу — 6% (минулого року — 5%: показник зріс на 1 відсотковий пункт).
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Світлана Вишковська
Світлана Вишковська
Редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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