Механік назвав ознаку того, що власникам автомобілів слід «негайно припинити їздити» — Finance.ua

Механік назвав ознаку того, що власникам автомобілів слід «негайно припинити їздити» Сьогодні 06:34 — Технології&Авто

Механік назвав ознаку того, що власникам автомобілів слід «негайно припинити їздити»

Провідний автомеханік Скотті Кілмер попередив водіїв бензинових і дизельних двигунів, що у них може бути серйозна несправність у головному компоненті, якщо вони помітять життєво важливу ознаку.

За його словами, дим, що виходить із вихлопної труби автомобіля, може бути нормальним у багатьох випадках, але іноді може бути ознакою серйозних проблем усередині автомобіля, пише Daily Express.

Скотті наголосив, що певний шлейф може вказувати на проблему з прокладкою головки блоку циліндрів автомобіля.

Водіння автомобіля з проблемами прокладки головки блоку циліндрів може бути небезпечним, оскільки водії, швидше за все, постраждають від серйозного пошкодження двигуна.

Кілмер стверджує, що водії повинні «негайно припинити рух», якщо вони помітять проблеми з вихлопною системою, додавши:

«Якщо у вас чорний дим, і ви засовуєте палець, і пальці стають чорними, це означає, що ваш двигун працює на надто багатій суміші і неправильно спалює паливо. Якщо дим білий з легким синім відтінком, синій колір насправді — це метал і масло, зношені поршневі кільця».

За його словами, коли на вулиці дуже холодно, всі автомобілі димлять білим димом, тому що холодно, а вихлоп гарячий.

«Але якщо ви їдете в теплу погоду і у вас виходить білий дим, це зазвичай означає, що прокладка головки блоку циліндрів починає виходити з ладу через спалювання охолоджувальної рідини. Білий — це просто пара, що виходить із чайника. Тож якщо ваша машина випускає димові сигнали, тепер ви знаєте, що це означає», — пояснив механік.

Експерти підкреслюють, що біла або молочна олива, втрата потужності або перегрів двигуна — це сигнали того, що прокладка головки блоку циліндрів може бути пошкоджена. Вони також підкреслюють, що «білий вихлопний дим» — одна з найбільш явних ознак проблеми.

УНІАН За матеріалами:

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