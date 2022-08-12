МЕА прогнозує зниження видобутку нафти в рф на 20% одразу після ембарго ЄС — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

МЕА прогнозує зниження видобутку нафти в рф на 20% одразу після ембарго ЄС

Енергетика
160
МЕА прогнозує зниження видобутку нафти в рф на 20% одразу після ембарго ЄС
МЕА прогнозує зниження видобутку нафти в рф на 20% одразу після ембарго ЄС
За даними Міжнародного енергетичного агентства, видобуток нафти в росії скоротиться приблизно на 20% на початку наступного року, оскільки у грудні 2022-го набуде чинності ембарго ЄС.
Про це пише Bloomberg.
Поступове щомісячне зниження почнеться вже цього місяця, оскільки росія скорочує переробку, і прискориться, коли набере чинності ембарго, йдеться в ринковому звіті МЕА.
Агентство очікує, що до початку 2023 року видобуток скоротиться на 2 мільйонів барелів на день, незважаючи на значне відновлення видобутку в останні місяці.
ЄС припинить більшість закупівель сирої нафти з росії з 5 грудня. З 5 лютого 2023 року набуває чинності заборона ЄС на поставки російських нафтопродуктів.
При цьому нафта, яка надходить трубопроводом «Дружба», поки не потрапила під санкції.
За оцінками МЕА, після введення ембарго близько 1 млн барелів нафтопродуктів і 1,3 млн барелів на день сирої нафти з росії залишаться незатребуваними.
Видобуток нафти в росії зріс за останні три місяці, сягнувши майже 10,8 мільйона барелів на день у липні на тлі збільшення внутрішньої переробки сирої сировини та значного експорту, оскільки країна перенаправляє потоки сирої нафти в Азію.
«Оскільки західні країни та їхні союзники наклали кілька хвиль енергетичних санкцій на росію у зв’язку з її вторгненням в Україну, країна успішно перенаправляла свої поставки сирої нафти в Азію, подалі від ЄС, історично її найбільшого енергетичного ринку. Азіатсько-Тихоокеанські покупці, не обмежені західними обмеженнями, охоче розкуповують російські барелі, які подешевшали через санкції», — пише Bloomberg.
У червні Китай вперше обігнав ЄС і став головним ринком для російської морської нафти, свідчать дані МЕА. Згідно зі звітом, ця країна імпортувала 2,1 мільйона барелів на день у порівнянні з 1,8 мільйона барелів на день в ЄС.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.