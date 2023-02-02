McDonald's відновив роботу ще трьох ресторанів у Києві — Finance.ua
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McDonald's відновив роботу ще трьох ресторанів у Києві

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McDonald's відновив роботу ще трьох ресторанів у Києві
McDonald's відновив роботу ще трьох ресторанів у Києві
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 1 лютого відкрила ще три ресторани у Києві, які стали першими закладами, що повернулися до роботи у 2023 році.
Про це повідомляє пресслужба мережі.
«Компанія продовжує відновлення ресторанів як важливої частини локальної інфраструктури і повертає елементи „нормальності“ у щоденне життя громад: як клієнтів, так і працівників та партнерів», — йдеться у повідомленні.
Так, відкриті ресторани за адресами:
  • вул. Борщагівська, 2Б (біля Центрального РАЦСу);
  • вул. Ползунова, 6 (Південний залізничний вокзал);
  • вул. Георгія Кірпи, 5А (Південний залізничний вокзал);
"В усіх трьох ресторанах зробити замовлення можна у залі та на МакДрайві. Заклади працюватимуть з 07:00 до 21:00, дотримуючись розширених правил безпеки, впроваджених компанією.
Ресторани закриваються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування. Інформація про відкриті і тимчасово закриті заклади оновлюється в режимі реального часу на сайті McDonald’s", — додали в мережі.
Відтепер у Києві працюють 43 заклади McDonald’s. Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів.

Довідка Finance.ua

  • у четвер, 22 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий заклад у Києві — поруч з Оболонською набережною;
  • також у грудні McDonald’s відновив роботу свого ресторану у Бучі.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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