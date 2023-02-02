McDonald's відновив роботу ще трьох ресторанів у Києві — Finance.ua

McDonald's відновив роботу ще трьох ресторанів у Києві Сьогодні 13:14 — Особисті фінанси

McDonald's відновив роботу ще трьох ресторанів у Києві

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 1 лютого відкрила ще три ресторани у Києві, які стали першими закладами, що повернулися до роботи у 2023 році.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

«Компанія продовжує відновлення ресторанів як важливої частини локальної інфраструктури і повертає елементи „нормальності“ у щоденне життя громад: як клієнтів, так і працівників та партнерів», — йдеться у повідомленні.

Так, відкриті ресторани за адресами:

вул. Борщагівська, 2Б (біля Центрального РАЦСу);

вул. Ползунова, 6 (Південний залізничний вокзал);

вул. Георгія Кірпи, 5А (Південний залізничний вокзал);

"В усіх трьох ресторанах зробити замовлення можна у залі та на МакДрайві. Заклади працюватимуть з 07:00 до 21:00, дотримуючись розширених правил безпеки, впроваджених компанією.

Ресторани закриваються під час повітряної тривоги і відновлюють роботу орієнтовно через годину після її скасування. Інформація про відкриті і тимчасово закриті заклади оновлюється в режимі реального часу на сайті McDonald’s ", — додали в мережі.

Відтепер у Києві працюють 43 заклади McDonald’s. Загалом в Україні відновили роботу вже 67 ресторанів.

Довідка Finance.ua

у четвер, 22 грудня, мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відкрила новий заклад у Києві — поруч з Оболонською набережною;

також у грудні McDonald’s відновив роботу свого ресторану у Бучі.

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Економічна Правда За матеріалами:

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