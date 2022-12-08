McDonald's відновив роботу на Хрещатику — Finance.ua
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McDonald's відновив роботу на Хрещатику

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McDonald's відновив роботу на Хрещатику
McDonald's відновив роботу на Хрещатику, Фото: zagranitsa
У Києві відновили роботу ще два заклади McDonald’s, зокрема на Хрещатику.
Про це компанія повідомила сьогодні у Facebook.
«Ще дві точки на мапі, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві чудові нагоди потішити себе смачненьким. Ще два заклади МакДональдз відкрито!» — ідеться у повідомленні.
Відновили роботу заклади за адресами:
  • вул. Хрещатик, 19-А;
  • пл. Севастопольська, 1.

Довідка Finance.ua:

  • раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Вінниці, Черкасах;
  • McDonald’s у Казахстані закрився через припинення постачань з рф.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
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