McDonald's відновив роботу на Хрещатику — Finance.ua

McDonald's відновив роботу на Хрещатику
У Києві відновили роботу ще два заклади McDonald’s, зокрема на Хрещатику.
Про це компанія повідомила сьогодні у Facebook.
«Ще дві точки на мапі, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві чудові нагоди потішити себе смачненьким. Ще два заклади МакДональдз відкрито!» — ідеться у повідомленні.
Відновили роботу заклади за адресами:
- вул. Хрещатик, 19-А;
- пл. Севастопольська, 1.
Довідка Finance.ua:
- раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Вінниці, Черкасах;
- McDonald’s у Казахстані закрився через припинення постачань з рф.
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