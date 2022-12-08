McDonald's відновив роботу на Хрещатику — Finance.ua

McDonald's відновив роботу на Хрещатику Сьогодні 11:26 — Особисті фінанси

McDonald's відновив роботу на Хрещатику, Фото: zagranitsa

У Києві відновили роботу ще два заклади McDonald’s, зокрема на Хрещатику.

Про це компанія повідомила сьогодні у Facebook.

«Ще дві точки на мапі, до яких так і хочеться прокласти маршрут. Ще два місця в Києві, де вам завжди раді. Ще дві чудові нагоди потішити себе смачненьким. Ще два заклади МакДональдз відкрито!» — ідеться у повідомленні.

Відновили роботу заклади за адресами:

вул. Хрещатик, 19-А;

пл. Севастопольська, 1.

Довідка Finance.ua:

раніше мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s відновила роботу у Києві, Львові, Рівному, Івано-Франківську, Житомирі, Вінниці, Черкасах;

McDonald’s у Казахстані закрився через припинення постачань з рф.



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УНН За матеріалами:

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