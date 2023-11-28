McDonald’s відкрив ресторан у Кропивницькому — Finance.ua

McDonald’s відкрив ресторан у Кропивницькому Сьогодні 15:15 — Фондовий ринок

McDonald’s відкрив ресторан у Кропивницькому

Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 27 листопада розпочала роботу у Кропивницькому — заклад розташований в центрі міста на вул. Велика Перспективна, 45/9.

Про це повідомляє пресслужба мережі.

«У новому ресторані площею близько 483 м 2 — сучасний інтер'єр і простір для 129 гостей у залі та 144 на терасі. Заради зручності клієнтів в закладі встановлені термінали самообслуговування, де можна зробити замовлення через одну з 10 цифрових площин, впроваджений сервіс обслуговування за столиком, а клієнтів будуть раді зустрічати експерти з гостинності.

Ресторан та МакДрайв попередньо працюватимуть з 07:00 до 22:00, сам Драйв буде оснащений модернізованими цифровими дисплеями для розміщення замовлення, а за кілька тижнів буде доступна доставка через послугу McDelivery", — йдеться у повідомленні.

Разом із рестораном у Кропивницькому в Україні відтепер працюють 98 закладів McDonald’s.

Економічна Правда За матеріалами:

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