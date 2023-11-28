McDonald’s відкрив ресторан у Кропивницькому — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

McDonald’s відкрив ресторан у Кропивницькому

Фондовий ринок
89
McDonald’s відкрив ресторан у Кропивницькому
McDonald’s відкрив ресторан у Кропивницькому
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s 27 листопада розпочала роботу у Кропивницькому — заклад розташований в центрі міста на вул. Велика Перспективна, 45/9.
Про це повідомляє пресслужба мережі.
«У новому ресторані площею близько 483 м2 — сучасний інтер'єр і простір для 129 гостей у залі та 144 на терасі. Заради зручності клієнтів в закладі встановлені термінали самообслуговування, де можна зробити замовлення через одну з 10 цифрових площин, впроваджений сервіс обслуговування за столиком, а клієнтів будуть раді зустрічати експерти з гостинності.
Ресторан та МакДрайв попередньо працюватимуть з 07:00 до 22:00, сам Драйв буде оснащений модернізованими цифровими дисплеями для розміщення замовлення, а за кілька тижнів буде доступна доставка через послугу McDelivery", — йдеться у повідомленні.
Разом із рестораном у Кропивницькому в Україні відтепер працюють 98 закладів McDonald’s.
За матеріалами:
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.