McDonald's відкрив новий ресторан у Вінниці — Finance.ua

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McDonald's відкрив новий ресторан у Вінниці

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McDonald's відкрив новий ресторан у Вінниці
McDonald's відкрив новий ресторан у Вінниці
Мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s в Україні 30 березня відкрила новий ресторан у Вінниці.
Про це йдеться в офіційному пресрелізі компанії.
«Вінницький ресторан, який був майже збудований перед повномасштабним вторгненням, відкрився 30 березня. Він є четвертим новим рестораном з моменту відновлення діяльності McDonald’s в Україні. Відтепер у місті працюють три ресторани McDonald’s, а всього в Україні — 73», — йдеться у повідомленні.
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«У щойно відкритому вінницькому ресторані для відвідувачів є 125 місць у залі та 88 на терасі. Всередині доступні 10 терміналів самообслуговування. Автомобілісти зможуть скористатися МакДрайвом з двома лініями заїзду. Ресторан працюватиме з 07:00 до 22:00 та дотримуватиметься розширених правил безпеки, впроваджених компанією», — кажуть у компанії.
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Будівництво вінницького ресторану стартувало ще у 2021 року і більшість будівельних робіт була завершена до 24 лютого 2022 року.
«Відтепер цей заклад — четвертий новозбудований ресторан, який відкрився після початку повномасштабного вторгнення. Раніше нові заклади McDonald’s з’явились у м. Києві в Оболонському р-ні, у м. Львові в Сихівському р-ні та у с. Лісниках Київської обл.», — додали в McDonald’s.

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За матеріалами:
Економічна Правда
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