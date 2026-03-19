McDonald’s відкрила новий ресторан у Львові

Мережа McDonald’s Україна відкрила новий ресторан у Львові за адресою Площа Ринок, 19−21. Це 124-й ресторан мережі, що працює в Україні, та 14-й у Львові.

Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.

Новий ресторан площею 935 кв. м має 38 місць на першому поверсі та 148 у підвальному.

«Заклад розташований у самому центрі міста поруч із ратушею. Під час роботи над проєктом на Площі Ринок приділили увагу збереженню історичних елементів будівель: відновили частину фасадів і внутрішніх конструкцій, відремонтували покрівлю, оновили інженерні мережі та зберегли автентичні елементи будівель», — заявили у компанії.

Новий ресторан створив у Львові 80 робочих місць.

Економічна Правда

