Місце для вашої реклами

McDonald’s відкрила новий ресторан у Львові
Мережа McDonald’s Україна відкрила новий ресторан у Львові за адресою Площа Ринок, 19−21. Це 124-й ресторан мережі, що працює в Україні, та 14-й у Львові.
Про це йдеться у пресрелізі компанії, який є у розпорядженні ЕП.
Новий ресторан площею 935 кв. м має 38 місць на першому поверсі та 148 у підвальному.
«Заклад розташований у самому центрі міста поруч із ратушею. Під час роботи над проєктом на Площі Ринок приділили увагу збереженню історичних елементів будівель: відновили частину фасадів і внутрішніх конструкцій, відремонтували покрівлю, оновили інженерні мережі та зберегли автентичні елементи будівель», — заявили у компанії.
Новий ресторан створив у Львові 80 робочих місць.
Економічна Правда
Місце для вашої реклами
