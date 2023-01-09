McDonald's анонсував скорочення штату у 2023 році — Finance.ua
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McDonald's анонсував скорочення штату у 2023 році

Фондовий ринок
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McDonald's анонсував скорочення штату у 2023 році
McDonald's анонсував скорочення штату у 2023 році
Глобальна мережа ресторанів швидкого харчування McDonald’s планує скоротити частину свого корпоративного персоналу.
Про це пише CNN із посиланням на лист гендиректора Кріса Кемпчінскі співробітникам.
Кемпчінскі написав, що керівництво оцінюватиме ролі людей і рівні штатного розкладу в підрозділах компанії, на менеджерів чекають складні обговорення і рішення.
Деякі ініціативи перестануть вважатися пріоритетними, роботу над іншими зупинять. Гендиректор компанії сподівається, що це допоможе скоротити загальносвітові витрати і вивільнити ресурси для інвестицій у зростання бізнесу.
«McDonald’s став „зіркою“ пандемії: люди замовляли більше їжі на виніс, а продажі зросли за останній рік, оскільки інфляція змусила відвідувачів ресторанів шукати більш дешеві варіанти. Але компанія заявила, що не спочиває на лаврах, сказав гендиректор, окресливши план подолання внутрішніх бар’єрів, зростання інновацій та скорочення роботи, яка не відповідає пріоритетам компанії», — додає CNN.
McDonald’s також планує прискорити темпи відкриття своїх ресторанів, щоб відповісти на підвищений попит. Компанія заявила, що бачить можливість для подальшого зростання на багатьох своїх основних ринках.
У McDonald’s заявляють, що планують повідомити про свої майбутні кадрові плани до 3 квітня.
Керівництво McDonald’s сподівається заощадити за рахунок скорочень, але у нього немає конкретних цілей щодо того, скільки потрібно заощадити або скількох людей потрібно скоротити, заявив Кемпчінскі в інтерв’ю The Wall Street Journal.
У McDonald’s працюють близько 200 000 осіб — на корпоративних посадах і в ресторанах, які належать самій компанії, причому три чверті цих працівників перебувають за межами США, додає WSJ.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
Економічна Правда
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