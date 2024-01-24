Мазепі зменшили заставу в 17 разів з 350 млн грн до 21 млн грн, яку він вніс — Finance.ua
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Мазепі зменшили заставу в 17 разів з 350 млн грн до 21 млн грн, яку він вніс

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Бізнесмену Ігорю Мазепі Київський апеляційний суд зменшив розмір застави з 350 млн гривень до 21 млн гривень, які він вніс і вийшов з СІЗО.
Про це Українським Новинам повідомили в суді.
23 січня колегія суддів судової палати з розгляду кримінальних справ Київського апеляційного суду розглянула апеляційні скарги, подані прокурором та стороною захисту на ухвалу слідчого судді Печерського районного суду міста Києва від 19 січня, якою частково задоволено клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань та застосовано до Мазепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 лютого з одночасним визначенням застави у розмірі 349 734 000 гривень.
За результатами розгляду апеляційну скаргу прокурора та апеляційну скаргу сторони захисту задоволено частково.
Ухвалу слідчого судді Печерського районного суду Києва від 19 січня скасовано та постановлено нову, якою клопотання старшого слідчого Головного слідчого управління Державного бюро розслідувань задоволено частково — застосовано до підозрюваного Мазепи запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком до 27 лютого включно з одночасним визначенням застави у розмірі 21 000 000 гривень
Бізнесмен, власник компанії Concorde Capital Ігор Мазепа, підозрюваний в організації схеми заволодіння 7 га землі біля Київської ГЕС у 2013 році, вийшов із з-під варти під заставу.
За матеріалами:
Українські Новини
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