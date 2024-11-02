Mazda розпочала продаж електричного седана EZ-6 (фото) — Finance.ua
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Mazda розпочала продаж електричного седана EZ-6 (фото)

Технології&Авто
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Mazda розпочала продаж електричного седана EZ-6 (фото)
Mazda розпочала продаж електричного седана EZ-6 (фото), Фото: CarNewsChina
Mazda офіційно почала продавати седан Mazda EZ-6 в Китаї. Модель розміром з Mazda6 побудований на гібридній платформі Changan EPA. У лінійці з семи моделей ціни коливаються від 139 800 до 179 800 юанів (приблизно від 19 630 до 25 250 доларів США).
Про це повідомляє CarNewsChina.
EZ-6 пропонує як повністю електричні (BEV), так і версії з розширеним діапазоном (EREV).
EZ-6 наслідує мову дизайну Mazda «Kodo», показуючи розділені фари, світлодіодні денні ходові вогні та підсвічений логотип Mazda.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
У двох нових кольорах, «місячно-сірий» і «сяюче золото», використовуються пігменти нанокласу для покращення зовнішнього вигляду.

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Якщо дивитися збоку, EZ-6 має силует фастбека та спойлер у вигляді качиного хвоста, який розгортається на швидкості понад 90 км/год, створений для покращення аеродинаміки.
Модель має розміри 4921 мм у довжину, 1890 мм у ширину та 1485 мм у висоту з колісною базою 2895 мм.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
В салоні EZ-6 помітно великий центральний інформаційно-розважальний екран та цифрову панель приладів. Система оснащена чіпсетом Qualcomm Snapdragon 8155, який об’єднує клімат, регулювання сидінь і розважальні функції.
Додаткові функції включають 13 режимів навколишньої сцени, 64-кольорову систему освітлення, аудіосистему Sony із 14 динаміками та передні сидіння, що відкидаються. Також доступні панорамний люк, що не відкривається, і чотиризонна голосова активація.
Mazda встановила селектор приводу на рульовій колонці, звільнивши місце на центральній консолі, яка містить два слоти для бездротової зарядки телефону.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Версія EV обладнана заднім двигуном потужністю 190 кВт і два варіанти батареї: блок на 56,1 кВт-год для запасу ходу у 480 км (стандарт CLTC) і блок 68,8 кВт-год для 600 км. Обидві літій-залізо-фосфатні (LFP) батареї заряджаються від 30% до 80% за 15 хвилин.
Плагін-гібридна версія включає 1,5-літровий двигун потужністю 70 кВт у поєднанні з електродвигуном на 160 кВт.
Фото: CarNewsChina
Фото: CarNewsChina
Дві конфігурації батареї забезпечують запас ходу 130 км або 200 км на електриці та максимальний комбінований запас ходу 1301 км. Він заряджається від 30% до 80% за 20 хвилин, підтримуючи різні потреби в подорожах.
Mazda включає допомогу водієві з адаптивним круїз-контролем, дистанційне паркування та понад 150 сценаріїв паркування для щоденної їзди. Mazda також оголосила про плани випустити ще одну модель NEV у 2025 році, розширивши лінійку електромобілів.
За матеріалами:
Телеканал 24
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