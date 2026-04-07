Mazda призупинила виробництво автомобілів для Близького Сходу Сьогодні 22:15 — Технології&Авто

Компанія планує збільшити обсяги випуску автомобілів для Європи та інших ринків

Японський автовиробник Mazda призупинив виробництво автомобілів, призначених для Близького Сходу, через фактичне закриття Ормузької протоки.

Про це повідомляє NHK.

Mazda щорічно експортувала близько 30 тисяч автомобілів до Саудівської Аравії, Ізраїлю та інших країн регіону.

Компанія зберігала рівень свого виробництва незмінним після початку воєнних дій проти Ірану.

Подальші кроки виробника залежатимуть від ситуації у регіоні.

Компанія планує збільшити обсяги випуску автомобілів для Європи та інших ринків, де зростає попит.

Зазначається, що на тлі ситуації навколо Ірану інша японська компанія — Toyota у березні скоротила виробництво автомобілів для Близького Сходу приблизно на 20 тисяч одиниць. У квітні вона також скоротить виробництво на 24 тисячі одиниць.

Автовиробник Nissan у березні скоротив випуск приблизно на 1 200 автомобілів і зробить приблизно те саме у квітні.

