Mazda припинить випускати одну зі своїх найпопулярніших моделей — Finance.ua

Mazda припинить випускати одну зі своїх найпопулярніших моделей Сьогодні 02:24 — Технології&Авто

Mazda припинить випускати одну зі своїх найпопулярніших моделей

З 2024 року великий трирядний кросовер Mazda CX-9 буде знято з виробництва. Модель замінять на Mazda CX-90, який дебютував на початку 2023 року.

Про це повідомили на сайті CarBuzz.

Mazda CX-9 дебютував у 2007 році. Це був перший повнорозмірний кросовер японського бренду.

Загалом існує два покоління моделі. Кросовер другого покоління з’явився у 2016 році та мав великий попит у США.

Mazda CX-9 оснащується 2,5-літровим турбованим двигуном потужністю 250 к.с. і 420 Нм крутного моменту. Розгін від 0 до 100 км/год займає близько 7 секунд, а максимальна швидкість обмежена на позначці 212 км/год.

Нова Mazda CX-90 є преміальним наступником моделі CX-9. Це технологічніший і розкішніший кросовер.

Під капотом Mazda CX-90 розташований новий 3,3-літровий шестициліндровий двигун з «м'яким» гібридом потужністю до 340 к.с. і 500 Нм крутного моменту. З цією силовою установкою кросовер здатний розганятися від 0 до 100 км/год приблизно за 6,5 секунди.

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