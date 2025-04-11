Mazda представила новий кросовер EZ-60 (фото) — Finance.ua
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Mazda представила новий кросовер EZ-60 (фото)

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Mazda представила новий кросовер EZ-60 (фото)
Mazda представила новий кросовер EZ-60 (фото)
Новий електричний кросовер Mazda EZ-60 базується на китайському аналогу, але продаватиметься й на інших ринках.
Mazda прискорює розширення виробництва електромобілів, спираючись на свого китайського партнера. Після випуску седана EZ-6 минулого року, тепер представлений новий кросовер.
EZ-60 також з’явився завдяки співпраці з Changan, з яким більше десяти років тому засновано спільне підприємство. Ця співпраця вже допомогла Mazda запустити седан 6e в Європі й нова модель має продаватися за межами Китаю як CX-6e.
По суті, йдеться про серійну версію концепту Arata. Це спроба створити ще один електричний кросовер з надією, що він буде більш успішним, ніж MX-30, що продається повільно.
Кросовер виглядає різко, але все ще нагадує Mazda. Бокові камери, що замінюють дзеркала, були легалізовані на серійних автомобілях у Китаї вже близько двох років.
Під кузовом, швидше за все, ховається Deepal S07, що передбачає повністю електричну трансмісію та варіант із 1,5-літровим бензиновим двигуном для збільшення запасу ходу. Однак, чи буде остання трансмісія доступна в Європі, не ясно. Deepal — це електричний дочірній бренд Changan.
Mazda представила новий кросовер EZ-60 (фото)
Mazda поки не розкривала інтер’єр EZ-60. Натомість він чекатиме на Шанхайський автосалон 2025 року, який має відбутися пізніше цього місяця. Однак салон має нагадувати EZ-6 з великим центральним екраном і невеликою кількістю фізичних елементів керування.
Mazda також розробляє третю і четверту модель від свого спільного підприємства з Changan. У разі схвалення нові автомобілі будуть випущені між 2028 і 2030 роками.
Тим часом японська компанія працює над власною платформою для електромобілів. Вихід першої моделі заплановано на 2027 рік, а похідні з’являться до кінця десятиліття.
Варто додати, що кросовер MX-30 продовжує продаватися не лише як електрокар, але також із роторним двигуном із розширенням запасу ходу та м’яким гібридом із 2,0-літровим чотирициліндровим двигуном. Можливо, такий вид електрифікації обере Mazda для деяких ринків.

Автоцивілка (ОСЦПВ)

За матеріалами:
motorcar
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