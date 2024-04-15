Mazda показала новий великий кросовер (відео) — Finance.ua

Mazda показала новий великий кросовер (відео) 15.04.2024, 00:50 — Технології&Авто

Японська компанія Mazda опублікувала відеоролик, де демонструється частина абсолютно нового великого кросовера Mazda CX-80. Новинка призначена для європейського ринку.

Презентація Mazda CX-80 очікується 18 квітня, автомобіль забере звання флагманського кросовера Mazda і буде значно більшим за раніше випущений CX-60.

У відеоролику видно, що в задній правій частині розташований лючок, який може приховувати паливну горловину або роз'єм для заряджання.

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Подейкують, що автомобіль отримає гібридну трансмісію потужністю до 327 кінських сил, а також буде випущений без електричної складової в силовій установці із традиційними ДВЗ.

Очікується, що автомобіль матиме довжину близько 5 м із колісною базою понад 3 м. Він отримає три ряди сидінь, але також буде доступний у 5-місному варіанті.

Раніше стало відомо, що Mazda готує абсолютно нову Mazda 6 з базовим заднім приводом і моторами від флагманських кросоверів CX-90 і CX-80. Автомобіль буде орієнтований на північноамериканський ринок, його вихід очікується в 2025 році.

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MMR За матеріалами:

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