Mazda анонсувала новий середньорозмірний кросовер — Finance.ua

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Mazda анонсувала новий середньорозмірний кросовер

Технології&Авто
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Mazda анонсувала новий середньорозмірний кросовер
Mazda анонсувала новий середньорозмірний кросовер
Компанія Mazda анонсувала швидкий дебют наступника CX-7. Президент північноамериканського офісу Mazda Джефф Гайтон підтвердив Autoblog, що кросовер CX-70 буде випущений у 2023 році.
Топменеджер пояснив, що «сімдесятка» розділить платформу Large Architecture з флагманським CX-90, але відзначиться дворядним салоном. На думку Гайтона, новий CX-70 відкриє сегмент, в якому Mazda не конкурувала, а неофіційним попередником моделі можна вважати CX-7.
На презентації Mazda CX-90 журналісти запитали у Джеффа Гайтона, чому у США зроблено ставку на флагманський кросовер, а за океаном спочатку показали «молодший» CX-60. Спікер заявив, що основними факторами стали недоліки Mazda CX-9 і конкуренція в американському сегменті трирядних машин. Зокрема, «дев’ятку» критикували за нестачу потужності та внутрішнього простору, а також слабкі буксирувальні можливості.
Що стосується опису Mazda CX-70, то «молодший» кросовер для Північної Америки виявиться вкороченою версією CX-90. За непідтвердженими даними, «сімдесятка» теж отримає бензинову «турбошістку» 3.3 або плагін-гібридну систему на основі 2,5-літрової атмосферної «четвірки».
Співрозмовники Car & Driver примудрилися назвати очікувану ціну Mazda CX-70 — кросоверу пророкують стартову ціну 38 тисяч доларів, хоча офіційно Mazda поки що не розкрила навіть прайс-лист на флагманський CX-90.

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За матеріалами:
Телеканал 24
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