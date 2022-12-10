Майже половина українських біженців планують залишитись після війни в Європі - дослідження — Finance.ua
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Майже половина українських біженців планують залишитись після війни в Європі - дослідження

Особисті фінанси
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Майже половина українських біженців планують залишитись після війни в Європі - дослідження
Майже половина українських біженців планують залишитись після війни в Європі - дослідження
Майже половина українських біженців, які працюють у Німеччині та Польщі, планують залишитись у цих країнах й після війни хоча б на рік.
Експерти міграційної платформи EWL опитали 800 громадян України, які прибули до Німеччини та Польщі після 24 лютого 2022 року та працевлаштувалися у цих країнах.
Соціологічне дослідження «Українські біженці — професійна активація у Польщі та Німеччині» проводилося Міграційною платформою EWL та Центром східноєвропейських досліджень Варшавського університету.
Згідно з результатами, середній вік українців, які вийшли на роботу у Німеччині — 37 років, а у Польщі — 39 років. На думку експертів, це свідчить про високу частку професійно сформованих людей, які мають досвід та добру кваліфікацію. Більше половини опитаних сказали, що мають вищу освіту, а майже 20% працювали за кордоном раніше.
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Виявилося, що 48% українських біженців, які працюють у Німеччині та Польщі, планують залишитись у цих країнах на тривалий термін — як мінімум одного року після закінчення війни.
На думку авторів дослідження, такий високий відсоток респондентів, які бажають продовжити своє перебування в країнах ЄС, може бути пов’язаний з тим, що вони обрали Польщу та Німеччину як країни, де є можливості знайти стабільну роботу.
Інфографіка: EWL
Інфографіка: EWL
Половина (53%) біженців із України, які працюють у Німеччині, заявили, що володіють англійською мовою як мінімум на комунікативному рівні.
Серед біженців, котрі працевлаштовані у Польщі, про знання англійської мови заявив кожен третій опитаний. Крім того, більше половини респондентів, які проживають у Німеччині та Польщі, вивчають місцеву мову.
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«Ми маємо справу з амбітними людьми, які прагнуть працювати в кращих умовах, які хочуть взяти справу у свої руки, але їм потрібні правильні інструменти та навчання, щоб допомогти їм у цьому», — каже Міхаліна Селєвич, директор з міжнародного розвитку EWL.
Також п’ята частина опитаних розвиває свої навички, відвідуючи курси та тренінги. Майже 40% учасників опитування відповіли, що мають намір підвищувати свою кваліфікацію у майбутньому. На думку авторів дослідження, це свідчить про високий професійний потенціал біженців, які готові професійно розвиватись.
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Після прибуття до країн ЄС українські біженці найчастіше влаштовувалися на роботу за професіями, пов’язаними з обслуговуванням, у тому числі у сфері гостинності та громадського харчування, у сфері торгівлі, а також на ручних та технічних роботах.
При цьому до початку війни в Україні у своїй країні вони найчастіше працювали висококваліфікованими фахівцями: працівниками сфери послуг та торгівлі, вчителями, менеджерами та керівниками.
Працевлаштовані біженці в Німеччині заробляють в середньому 1467 євро нетто (на руки) на місяць, а в Польщі — 541 євро нетто.

Корисна інформація для тих, хто зараз в Україні, чи за кордоном 🧐

Згідно з аналізом Міграційної платформи EWL, працевлаштовані біженці в Німеччині отримують найбільші зарплати в логістиці та транспортній сфері, адміністративно-офісній роботі та освітній галузі, а в Польщі — у торгівлі та промисловому виробництві.
За даними Агентства ООН у справах біженців, понад 4,7 млн біженців з України були зареєстровані як отримувачі тимчасового захисту в Європі. З них більше половини (2,5 млн) — у двох сусідніх країнах: Польщі та Німеччині.
До речі, англійська сьогодні необхідна для успішної кар’єри. І якщо потрібно швидко та якісно вивчити іноземну мову, радимо звернути увагу на міжнародну мережу шкіл англійської мови Speak Up. Спілкування лише англійською, доступ до навчання з будь-якої точки світу, гнучкість у реалізації особистого плану навчання — це те, що допоможе добре прокачати свою англійську.
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За матеріалами:
Finance.ua
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