Майже мільйон людей у ​​світі стали мільйонерами у 2025 році — звіт UBS Сьогодні 18:00 — Особисті фінанси

Майже мільйон людей у ​​світі стали мільйонерами у 2025 році — звіт UBS

Особистий капітал у 2025 році зростав найшвидшими темпами, створивши майже мільйон нових мільйонерів у всьому світі, повідомляє швейцарський банк UBS.

Про це йдеться в звіті (UBSG.S) про світове багатство, опублікованому у вівторок, пише Reuters

Загальний обсяг особистого багатства у світі зріс на 10,8% минулого року, порівняно з 4,6% у 2024 році та 4,2% у 2023 році, оскільки сильні фінансові ринки стимулювали зростання, згідно з даними UBS.

За даними банку, у 2025 році «мільйонерів було скрізь більше, ніж будь-коли».

Які країни

Майже половина цього зростання припадала на Сполучені Штати, де понад 440 000 людей стали новими доларовими мільйонерами США

За даними UBS, багатство в Європі в доларовому еквіваленті зростало непропорційно швидко, значною мірою через минулорічне знецінення долара порівняно з євро.

Поглиблення нерівності

Хоча середній рівень багатства зріс, нерівність поглибилася з 2020 року, повідомив UBS. Медіанний рівень багатства, який краще відображає середину шкали, знизився в більшості країн, що підкреслює зростаючий розрив між найбагатшими та населенням загалом, додав банк.

Для звіту UBS проаналізував 56 ринків, які, за його оцінками, представляють понад 92% світового багатства.

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