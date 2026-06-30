Загальний обсяг особистого багатства у світі зріс на 10,8% минулого року, порівняно з 4,6% у 2024 році та 4,2% у 2023 році, оскільки сильні фінансові ринки стимулювали зростання, згідно з даними UBS.
За даними банку, у 2025 році «мільйонерів було скрізь більше, ніж будь-коли».
Які країни
Майже половина цього зростання припадала на Сполучені Штати, де понад 440 000 людей стали новими доларовими мільйонерами США
За даними UBS, багатство в Європі в доларовому еквіваленті зростало непропорційно швидко, значною мірою через минулорічне знецінення долара порівняно з євро.
Поглиблення нерівності
Хоча середній рівень багатства зріс, нерівність поглибилася з 2020 року, повідомив UBS. Медіанний рівень багатства, який краще відображає середину шкали, знизився в більшості країн, що підкреслює зростаючий розрив між найбагатшими та населенням загалом, додав банк.
Для звіту UBS проаналізував 56 ринків, які, за його оцінками, представляють понад 92% світового багатства.