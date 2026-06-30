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Майже мільйон людей у ​​світі стали мільйонерами у 2025 році — звіт UBS

Особисті фінанси
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Майже мільйон людей у ​​світі стали мільйонерами у 2025 році — звіт UBS
Майже мільйон людей у ​​світі стали мільйонерами у 2025 році — звіт UBS
Особистий капітал у 2025 році зростав найшвидшими темпами, створивши майже мільйон нових мільйонерів у всьому світі, повідомляє швейцарський банк UBS.
Про це йдеться в звіті (UBSG.S) про світове багатство, опублікованому у вівторок, пише Reuters.
Загальний обсяг особистого багатства у світі зріс на 10,8% минулого року, порівняно з 4,6% у 2024 році та 4,2% у 2023 році, оскільки сильні фінансові ринки стимулювали зростання, згідно з даними UBS.
За даними банку, у 2025 році «мільйонерів було скрізь більше, ніж будь-коли».

Які країни

Майже половина цього зростання припадала на Сполучені Штати, де понад 440 000 людей стали новими доларовими мільйонерами США
За даними UBS, багатство в Європі в доларовому еквіваленті зростало непропорційно швидко, значною мірою через минулорічне знецінення долара порівняно з євро.

Поглиблення нерівності

Хоча середній рівень багатства зріс, нерівність поглибилася з 2020 року, повідомив UBS. Медіанний рівень багатства, який краще відображає середину шкали, знизився в більшості країн, що підкреслює зростаючий розрив між найбагатшими та населенням загалом, додав банк.
Для звіту UBS проаналізував 56 ринків, які, за його оцінками, представляють понад 92% світового багатства.
Тетяна Берегова
Тетяна Берегова
Кореспондент-редактор
За матеріалами:
Finance.ua
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