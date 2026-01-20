Майже дві третини американських компаній планують розширити діяльність в Україні — опитування Вчора 09:14 — Фондовий ринок

Очікування бізнесу щодо майбутнього залишаються стримано оптимістичними.

Менше половини компаній-членів Американської торговельної палати в Україні вважають, що припинення вогню або досягнення сталого мирного врегулювання можливе у 2026 році, майже кожна п’ята прогнозує мир після 2027 року.

Про це свідчать дані опитування Ведення бізнесу в воєнній Україні. Січень 2026, проведеного Американська торговельною палатою в Україні спільно з компанією-членом Палати Citi Україна.

Поточний стан бізнесу

Дев’ять із десяти компаній, які входять до Палати, повністю функціонують станом на січень 2026 року. При цьому 47% компаній повідомили про пошкодження своїх активів через повномасштабну війну.

Оцінюючи результати діяльності бізнесу, майже чотири з п’яти респондентів (79%) повідомили про зростання або стабільні результати у 2025 фінансовому році, тоді як 21% зазначили падіння.

Плани та очікування на 2026 рік

Очікування бізнесу щодо майбутнього залишаються стримано оптимістичними: 61% компаній планують розширювати свою діяльність в Україні у 2026 році. Порівняно з 2025 роком, 90% респондентів очікують зростання або стабільні показники у 2026 році, і лише 10% прогнозують спад.

У порівнянні з довоєнним періодом, 68% компаній очікують зростання або стабільні результати, тоді як 32% прогнозують спад.

Ключові виклики для бізнесу

«Американські та міжнародні компанії не чекають завершення війни, щоб ухвалювати рішення щодо України. За умов, коли 61% компаній планують розширювати свою діяльність у 2026 році, меседж до штаб-квартир є чітким: інвестувати вже зараз, масштабувати діяльність і долучатися до відновлення України, щоб отримати перевагу першопрохідця. Водночас ця впевненість має підкріплюватися прогресом у забезпеченні верховенства права, боротьбі з корупцією та імплементації реальної та ефективної судової реформи», — розповів Андрій Гундер, президент Американської торговельної палати в Україні.

Плани компаній щодо розширення своїй діяльності в 2026 році

Як свідчать результати опитування, ключовими для бізнесу залишаються безпекові та кадрові виклики. На перше місце серед нагальних проблем компанії поставили безпеку та захист співробітників (79%), далі йдуть ракетні атаки рф на критичну інфраструктуру та бізнес-активи (63%), бронювання військовозобов’язаних співробітників (61%), здоров’я та психічний стан співробітників (47%), а також перебої з комунальними послугами (45%).

Ключові виклики, які стоять перед компаніями

Очікування від держави

Відповідаючи на запитання щодо кроків, які українська влада має зробити для суттєвої підтримки бізнесу у 2026 році, компанії однозначно визначили пріоритетом забезпечення верховенства права, боротьбу з корупцією та імплементацію реальної та ефективної судової реформи (86%).

Серед інших ключових очікувань — посилення національної безпеки та оборони і розмінування території України (47%), забезпечення передбачуваності та стабільності податкового законодавства (44%), пришвидшення реформ, що відповідають вимогам ЄС, та гармонізацію з європейськими стандартами (38%), а також забезпечення чіткої та прозорої процедури бронювання (24%).

Геополітичні прогнози

Щодо геополітичних очікувань, 44% компаній вважають можливим припинення вогню або досягнення сталого мирного врегулювання у 2026 році, 38% - у 2027 році, тоді як 18% прогнозують це лише після 2027 року.

Опитування також засвідчило, що «нова норма» ведення бізнесу в умовах війни в Україні визначається постійним управлінням ризиками та вбудованою стійкістю. Найчастіше згадуваними елементами «нової норми» є безпека працівників і планування безперервності бізнесу, посилена опора на партнерства та співпрацю зі стейкхолдерами, а також віддалені або гібридні моделі роботи з гнучким графіком.

