Майже 90% грошей від продажу авто в росії йдуть у Китай — АвтоВАЗ — Finance.ua
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Майже 90% грошей від продажу авто в росії йдуть у Китай — АвтоВАЗ

Фондовий ринок
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89% коштів, які росіяни витрачають на покупку нових автомобілів, йдуть до Китаю, заявив віцепрезидент з продажу та маркетингу АвтоВАЗу Дмитро Костромін.
Про це повідомляє The Moscow Times.
«Якщо поміряти ринок грошима, то сьогодні частка Lada складає лише 11%. Іншими словами, лише 11% коштів, які росіяни витрачають на покупку нових машин, залишається у російській економіці. Майже решту коштів вимиваються з росії до Китаю, де розташовані центри формування доданої вартості» — сказав Костромін.
За його словами, в АвтоВАЗу менше ресурсів, ніж у виробників з Китаю, оскільки там субсидується весь бізнес та експорт. Водночас у росії досі не розуміють весь обсяг підтримки, який є у китайських автомобільних компаній, оскільки він частково засекречений.
Зазначається, що в 2024 році росіяни куплять близько 900 тис китайських автомобілів. При цьому виторг дилерів від продажу нових машин з КНР в росії за підсумками січня-липня склав 1,7 трлн руб.
До кінця 2022 року на російському автомобільному ринку залишилося лише 14 брендів, одинадцять з яких — китайські. На цьому фоні експорт китайських авто до росії за підсумками 2023 року зріс більш ніж у сім разів до 11,5 млрд дол.
За матеріалами:
Економічна Правда
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