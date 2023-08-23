Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років Україну очікує розвиток — опитування Вчора 21:00 — Казна та Політика

Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років Україну очікує розвиток — опитування

Україну очікує розвиток у найближчі п’ять років, так вважають 69% українців. Більш скептичними виявились чоловіки, люди до 40 років і біженці.

Такі результати опитування Соціологічної групи Рейтинг до Дня Незалежності.

«69% українців вважають, що у найближчі 5 років Україну очікує розвиток, 21% - думають, що буде застій, ще 10% - не змогли визначитись», — йдеться в дослідженні.

Зазначається, що більш скептично уявляють майбутнє України люди до 40 років, чоловіки, а також біженці за кордоном.

Зазначається, що переважно українці хочуть бачити державу такою країною яка: має безкоштовну медицину (61%) й освіту (57%), не продає землю іноземцям (57%), країна в якій держава (не людина) відповідає за підвищення доходів населення (53%), але водночас з вільним ринком в економіці (58%), високим рівнем демократії (64%) та свободою ЗМІ (75%).

Також зазначається, що, ті, хто оптимістично дивляться в майбутнє України, менше очікують допомоги від держави та більше згодні, що людина сама відповідальна за підвищення своїх доходів, а також частіше ніж скептики говорять, що Україні потрібно більше демократії.

Молодші респонденти більше, ніж старші, підтримують дозвіл продажі землі іноземцям, дозвіл одностатевих шлюбів, працевлаштування мігрантів, хоча в питання необхідності регулювання економіки чи вільного ринку вікових різниць майже немає.

Чоловіки більше ніж жінки підтримують ініціативи платної освіти і медицини, вільну економіку, водночас жінки проявляють більше толерантності до одностатевих шлюбів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

УНН За матеріалами:

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