Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років Україну очікує розвиток — опитування — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років Україну очікує розвиток — опитування

Казна та Політика
558
Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років Україну очікує розвиток — опитування
Майже 70% українців вважають, що в найближчі 5 років Україну очікує розвиток — опитування
Україну очікує розвиток у найближчі п’ять років, так вважають 69% українців. Більш скептичними виявились чоловіки, люди до 40 років і біженці.
Такі результати опитування Соціологічної групи Рейтинг до Дня Незалежності.
«69% українців вважають, що у найближчі 5 років Україну очікує розвиток, 21% - думають, що буде застій, ще 10% - не змогли визначитись», — йдеться в дослідженні.
Зазначається, що більш скептично уявляють майбутнє України люди до 40 років, чоловіки, а також біженці за кордоном.

Читайте також: Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на криптовалютах

Зазначається, що переважно українці хочуть бачити державу такою країною яка: має безкоштовну медицину (61%) й освіту (57%), не продає землю іноземцям (57%), країна в якій держава (не людина) відповідає за підвищення доходів населення (53%), але водночас з вільним ринком в економіці (58%), високим рівнем демократії (64%) та свободою ЗМІ (75%).
Також зазначається, що, ті, хто оптимістично дивляться в майбутнє України, менше очікують допомоги від держави та більше згодні, що людина сама відповідальна за підвищення своїх доходів, а також частіше ніж скептики говорять, що Україні потрібно більше демократії.

Читайте також: Шлях до фінансової незалежності: як можна заробляти на нерухомості

Молодші респонденти більше, ніж старші, підтримують дозвіл продажі землі іноземцям, дозвіл одностатевих шлюбів, працевлаштування мігрантів, хоча в питання необхідності регулювання економіки чи вільного ринку вікових різниць майже немає.
Чоловіки більше ніж жінки підтримують ініціативи платної освіти і медицини, вільну економіку, водночас жінки проявляють більше толерантності до одностатевих шлюбів.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

За матеріалами:
УНН
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.