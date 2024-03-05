Майже 70%: річна інфляція в Туреччині досягла 15-місячного максимуму — Finance.ua

Майже 70%: річна інфляція в Туреччині досягла 15-місячного максимуму Сьогодні 10:10

Річна інфляція в Туреччині прискорилася до 67,1% у лютому з 64,9% у січні - темпи зростанням виявилися швидшими, ніж прогнозувалося.

Про це пише Bloomberg

Звзначається, що інфляція, частково стимульована цьогорічним різким підвищенням мінімальної заробітної плати, у лютому прискорилася четвертий місяць поспіль — до 67,1% з 64,9% у січні. Середня оцінка в опитуванні економістів, проведеному агентством Bloomberg, становила 66%.

«Місячна інфляція — показник, який перебуває під особливою увагою центрального банку — також перевищила прогнози, навіть незважаючи на те, що вона сповільнилася до 4,5% з 6,7% у січні. Вона залишається значно вищою, ніж у четвертому кварталі», — пише агентство.

Посадовці турецького центробанку очікують, що річна інфляція сягне піку вище 70% у травні, але залишили процентні ставки без змін минулого місяця після того, як вони були підвищені на 3 650 базисних пунктів у вісім етапів.

«Можна стверджувати, що за таких процентних ставок монетарна політика не є достатньо жорсткою, щоб привести інфляцію у відповідність до офіційного цільового показника у 5% і закріпити інфляційні очікування», — сказав старший аналітик InTouch Capital Markets Пьотр Матис, який назвав рівень інфляції в Туреччині «приголомшливо високим».

Базова інфляція, яка не враховує волатильні ціни на продукти харчування та енергоносії, прискорилася швидше, ніж прогнозувалося, і досягла 72,9% в річному вимірі в лютому з 70,5% в січні.

Зростання вартості продуктів харчування, на які припадає близько чверті інфляційного кошика Туреччини, прискорилося до 71,1% в порівнянні з попереднім роком, в порівнянні з 69,7% в січні.

«Ці показники стали останніми перед місцевими виборами, що відбудуться пізніше в березні, на яких правляча партія президента Реджепа Таїпа Ердогана спробує повернути під свій контроль міста, що перебувають під контролем опозиції, такі як Стамбул та Анкара.

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