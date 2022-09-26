Майже 50 великих зарубіжних компаній, що покинули рф, хочуть локалізувати виробництво в Казахстані — прем'єр — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Майже 50 великих зарубіжних компаній, що покинули рф, хочуть локалізувати виробництво в Казахстані — прем'єр

144
Майже 50 компаній, що працюють у несировинній сфері, із понад 300 великих зарубіжних компаній, які покинули росію, виявили бажання локалізувати свої виробництва та офіси в Казахстані, повідомив прем’єр-міністр країни Аліхан Смаїлов.
За його оцінкою, поточна політична ситуація має на національну економіку Казахстану негативний вплив, але водночас створює й певні можливості.
«На сьогодні майже 50 компаній із більше ніж 300 великих зарубіжних компаній, які працюють у несировинній сфері, які закрили своє виробництво у сусідній країні, виявили бажання локалізувати чи релокувати свої виробництва та офіси в нашій країні», — сказав Смаїлов, відповідаючи на запитання журналістів на форумі машинобудівників Казахстану.
Місце для вашої реклами
За його словами, Казахстан веде із ними конкретні предметні переговори. Їм надають ділянки та місця у ВЕЗах, індустріальних зонах та інших місцях із підписанням спеціальних інвестиційних угод, які передбачені законодавством щодо інвестицій із наданням податкових преференцій на період створення виробництва та виходу на рентабельність.
«Ми бачимо, що у нас за підсумками восьми місяців інвестиції в основний капітал нашої економіки зросли в реальному вираженні на 6%, приплив прямих іноземних інвестицій за підсумками І кварталу зріс на 54%», — сказав глава уряду.
«Приплив додаткових інвестицій за рахунок релокації закордонних виробництв — це не тільки створення нових робочих місць, розширення бази оподаткування, це і нові технології, і нові стандарти, підвищення конкурентоспроможності наших машинобудівників і загалом виробників в обробній сфері. Тому ми загалом всіляко стимулюватимемо релокацію таких виробництв», — додав Смаїлов.

Борітеся — поборете! Слава Україні!

За матеріалами:
Інтерфакс-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2022 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: Пр-т С.Бандери 13-В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.