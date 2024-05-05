У Китаї представили мініатюрний міський електрокар за низькою ціною (фото) — Finance.ua
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У Китаї представили мініатюрний міський електрокар за низькою ціною (фото)

Технології&Авто
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У Китаї представили мініатюрний міський електрокар за низькою ціною (фото)
У Китаї представили мініатюрний міський електрокар за низькою ціною (фото), Фото: autohome.com.cn
У Китаї дебютував новий FAW Bestune Pony. Компактний міський електромобіль надходить у продаж за ціною від 29 тис. до 35 тис. юанів ($4000 — 4850) — на рівні вживаного Daewoo Lanos у хорошому стані.
Про це повідомляє сайт Autohome.
Електромобіль FAW Bestune Pony — новий конкурент Wuling HongGuang Mini EV та Chery QQ Ice Cream.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Це мініатюрне міське авто з оригінальним дизайном. У нього короткий капот, висока віконна лінія, великі фари та малі кути нахилу стійок даху. Можна вибрати й нестандартне двоколірне забарвлення.

Розміри FAW Bestune Pony:

  • довжина — 3000 мм;
  • ширина — 1510 мм;
  • висота — 1630 мм;
  • колісна база — 1953 мм.
Як не дивно, маленьке авто є чотиримісним, хоча задні сидіння більше підійдуть дітям.
Китайський електрокар оснастили цифровим щитком приладів і величезними кнопками на передній панелі. За доплату доступна камера заднього виду з 7,0-дюймовим екраном.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Новий FAW Bestune Pony оснастили 27-сильним мотором, який дозволяє розвивати 100 км/год. На вибір доступні батареї на 9,4 та 13,9 кВт∙год: запас ходу складає 122 і 170 км відповідно. Пізніше лінійку поповнить кабріолет.
Фото: autohome.com.cn
Фото: autohome.com.cn
Дизель чи електрокар — не так важливо. Головне під час поїздок на авто — ваша безпека, тож радимо не забувати вчасно оформлювати обов’язкову автоцивілку. А швидко, зручно та вигідно це можна зробити на Finance.ua. Переходьте за посиланням, порівнюйте ціни і вигідно оформляйте поліс ОСЦПВ всього за кілька хвилин.

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