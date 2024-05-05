На Binance зафіксували значне зростання активності на крипторинку — Finance.ua

На Binance зафіксували значне зростання активності на крипторинку
За останні пів року на 26% зросла кількість користувачів, які здійснюють транзакції, а ті, хто входить у систему, але не торгує, збільшилися на 10% тільки за останній місяць. Обсяг криптоактивів, що зберігаються на Binance, перевищив 120 млрд.
Про це Mind повідомила пресслужба біржі.
Зазначається, що запуск біткоїн-спотових ETF у США призвів до значного припливу капіталу в криптовалюти.
Читайте також: Що таке лаунчпади в крипті та як вони допоможуть вам заробляти
Це зростання спостерігається як на інституційному, так і на роздрібному рівні, а кількість активних користувачів на платформі Binance повернулася до рівня середини 2022 року.
Угода Binance з урядом США залучила понад 11 млн нових роздрібних користувачів.
Обсяг криптоактивів, що зберігаються на Binance, перевищив $120 млрд, а мобільний застосунок Binance став лідером за кількістю завантажень серед фінтех-додатків, отримавши понад 6,3 млн встановлень за перші три місяці 2024 року.
Читайте також: Шлях до фінансової незалежності. Як заробляти на криптовалютах
«Ринок криптовалют набуває легітимності, а регулятори приділяють більше уваги цьому класу активів, поліпшуючи його доступність для широкого кола інвесторів», — заявив Кирило Хомяков, регіональний голова Binance у СЕЕ та Центральній Азії.
Стежте за актуальним курсом криптовалют на Finance.ua. Переходьте за посиланням, аби завжди бути у курсі!
Курс криптовалют до долара
Поділитися новиною