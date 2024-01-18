Майже 5 млрд грн: сума реалізації активів банків, що ліквідуються, упродовж 2023 року — Finance.ua

Майже 5 млрд грн: сума реалізації активів банків, що ліквідуються, упродовж 2023 року Сьогодні 09:15 — Фондовий ринок

Cума реалізації активів банків, що ліквідуються Фондом гарантування вкладів, за підсумками успішних аукціонів, проведених у системі Прозорро. Продажі у 2023 році, склала понад 4,9 млрд грн.

Про це повідомили в Фонді гарантування майна.

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Із них 3,6 млрд грн — результати аукціонів з продажу прав вимоги за кредитами та 1,3 млрд грн — об'єктів нерухомості, земельних ділянок та іншого майна банків. Кошти, отримані від продажу активів, спрямовуються Фондом на розрахунок із кредиторами банків, що ліквідуються.

Майже 76% річної суми отримано від продажу активів колишніх дочірніх структур російських державних банків в Україні: 2,3 млрд грн — сума продажу активів АТ «МР БАНК» та 1,5 млрд грн — ПАТ «Промінвестбанк».

У ТОП-5 банків за сумою успішних торгів також входять:

ПАТ «Златобанк» — 0,5 млрд грн;

АТ «Мегабанк» — 0,4 млрд грн;

АТ «Банк Січ» — 0,2 млрд грн.

«Упродовж 2023 року було оголошено понад 10 тисяч аукціонів з продажу активів банків, що ліквідуються, із них більше 670 завершилися успішно. Зважаючи на те, що здебільшого близько 90% активів на балансі банків — це кредити, то і надходження саме від їх реалізації складають найбільшу частку.

Довідка Finance.ua:

Загалом за останні два роки (2022−2023) у системі Прозорро. Продажі відбулися успішні аукціони на загальну суму понад 6,4 млрд грн.

Нагадаємо, відповідно до законодавства України, з дня початку процедури ліквідації банку Фонд розпочинає передпродажну підготовку та реалізацію майна (активів) банку за найвищою вартістю у найкоротший строк. Кошти, отримані від продажу активів банку спрямовуються на задоволення вимог його кредиторів.

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