Майже 5 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі — Finance.ua

Майже 5 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі Сьогодні 11:12 — Казна та Політика

Вже майже 5 мільйонів українців подали заявки на зимову виплату «єПідтримки».

Про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.

З його словами, 4 грудня увійшла в цю програму «Укрпошта».

«Це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту — так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень», — розповів Зеленський.

Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової «єПідтримки», і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.

Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової «єПідтримки»: кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.

Понад 2,5 мільйонів українців подали заяви про Зимову єПідтримку 1 грудні. Це рекорд для цифрових сервісів

Економічна Правда За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.