Майже 5 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі — Finance.ua

Майже 5 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі
Вже майже 5 мільйонів українців подали заявки на зимову виплату «єПідтримки».
Про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
З його словами, 4 грудня увійшла в цю програму «Укрпошта».
«Це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту — так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень», — розповів Зеленський.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової «єПідтримки», і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.
Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової «єПідтримки»: кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.
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