Майже 5 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі — Finance.ua
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Майже 5 мільйонів українців подали заявки на виплату тисячі

Казна та Політика
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Вже майже 5 мільйонів українців подали заявки на зимову виплату «єПідтримки».
Про це повідомив у своєму відеозверненні президент України Володимир Зеленський.
З його словами, 4 грудня увійшла в цю програму «Укрпошта».
«Це буде ще більш ніж 2 мільйони людей, які отримують пенсії та соціальні платежі через Укрпошту — так само ці люди отримають і виплату 1000 гривень», — розповів Зеленський.
Прем’єр-міністр України Денис Шмигаль заявив, що влада пізніше проведе аудит наданої допомоги в рамках зимової «єПідтримки», і ті, хто оформив її за кордоном, повертатимуть її.
Уряд ухвалив рішення з 1 грудня запустити програму зимової «єПідтримки»: кожен українець зможе отримати тисячу гривень для оплати українських послуг і товарів.
Понад 2,5 мільйонів українців подали заяви про Зимову єПідтримку 1 грудні. Це рекорд для цифрових сервісів

Як отримати «тисячу Зеленського»: покрокова інструкція

За матеріалами:
Економічна Правда
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