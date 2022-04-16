Майже 200 тис. га української землі використовують агровиробники, пов’язані із росією чи білоруссю — Finance.ua

Майже 200 тис. га української землі використовують агровиробники, пов’язані із росією чи білоруссю

Вчора 13:18 — Аграрний ринок

Майже 200 тис. га української землі використовують для сільськогосподарської діяльності компанії, що мають зв’язки із громадянами чи резидентами країн-агресорок. Таку інформацію виявили аналітики платформи Vkursi Zemli на основі аналізу відкритих державних реєстрів.

Що показало дослідження?

Наприкінці березняна основі даних Єдиного державного реєстру в Україні було ідентифіковано 1284 компанії, що працюють в аграрному та суміжних секторах економіки та мають зв’язки із ворожими країнами.

Серед компаній, пов’язаних з рф та білоруссю, у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно (ДРРП) вдалося знайти інформацію про земельні ділянки у оренді та власності 96 агровиробників. За даними реєстру, у власності та оренді цих компаній перебуває 24 325 земельні ділянки, а їх сукупна площа складає 192 164 га.

94% таких земельних ділянок знаходяться у приватній власності, однак виявлено 5% у державній та комунальній власності.

За видами економічної діяльності серед землекористувачів лідують виробники зернових та технічних культур (основний вид економічної діяльності яких відповідає 01.11 Вирощування зернових та олійних культур). Вони сумарно використовують 180 650 га, серед яких у користуванні компаній, пов’язаних з росією — 171 194 га, з білоруссю — 9 456 га.

Де знаходяться ці землі? За концентрацією ділянок в оренді та користуванні, найбільший інтерес для підприємців із країн-агресорів представляють землі Миколаївської області — тут земельний банк виділеного сегменту компаній складає 63 704 га. У топ-3 регіонів Сумська та Запорізька області із площами 31 950 га та 14 450 га відповідно.

У Черкаській, Львівській та Закарпатській областях агровиробників з будь-якими зв’язками з рф та рб не виявлено. Аналітики зазначають, що найчастіше інтереси підприємців із рб концентруються у північно-західних та центральних регіонах, тоді як компанії зі зв’язками з рф зосереджені на північному сході та у південних регіонах України.

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