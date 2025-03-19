Майже 2 млн грн: «відкати» за постачання комплектуючих до бронетехніки для ЗСУ — затримано директорів держпідприємств Сьогодні 19:45 — Кримінал

За процесуального керівництва Київської міської прокуратури повідомлено про підозру двом директорам державних підприємств, які вимагали гроші від постачальника комплектуючих за укладення з ним договорів та безперешкодне прийняття товару (ч. 2 ст. 28, ч. 3 ст. 368 КК України). Про це пише Прокуратура Києва.

Слідством встановлено, що у разі відмови виплатити певну суму з кожної угоди так званий «відкат», керівники держпідприємств погрожували створювати штучні перешкоди, які унеможливлювали б виконання договорів на здійснення постачання коплектуючих для військової техніки.

Розмір «відкату» залежав від типу деталей та їх кількості в партії. У такий спосіб з липня 2023 по лютий 2025 року підозрювані отримали від представника товариства загалом майже 2 млн грн.

Наразі їм повідомлено про підозру та обрано запобіжні заходи у вигляді тримання під вартою з можливістю внести заставу.

Слідство триває.

Досудове розслідування здійснюється слідчими Служби безпеки України.

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