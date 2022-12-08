Майже 1000 км на одній заправці: у Швейцарії розробляють електромобіль, що працює на морській воді — Finance.ua
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Майже 1000 км на одній заправці: у Швейцарії розробляють електромобіль, що працює на морській воді

Технології&Авто
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Майже 1000 км на одній заправці: у Швейцарії розробляють електромобіль, що працює на морській воді
Майже 1000 км на одній заправці: у Швейцарії розробляють електромобіль, що працює на морській воді
Швейцарська компанія NanoFlowcell, яка займається дослідженнями та розробками в галузі акумуляторів з проточними елементами, готує до серійного виробництва електромобіль Quantino twentyfive. Запас ходу незвичайної новинки — 965 км, і це без підключення до зарядних терміналів.
Майже 1000 км на одній заправці: у Швейцарії розробляють електромобіль, що працює на морській воді
Чотиримісний спорткар укомплектований 108-сильним електродвигуном, суперконденсатором та рідинною проточною батареєю, яка виробляє енергію з морської води. Вона складається з двох 160-літрових баків, заповненим електролітом з позитивним та негативним зарядом. Під час їх контакту й виробляється енергія, яка забезпечує Quantino twentyfive рекордний для електромобілів запас ходу. Заправка (а не зарядка!) займає кілька хвилин.
За інформацією розробників, з місця до 100 км/год електромобіль пришвидшується за 5 секунд. Максимальна швидкість — 200 км/год.
Не менш оригінально оформлені інтер’єр та інтер’єр спорткара. У Quantino twentyfive довгий фігурний капот, сильно нахилене назад лобове скло та коротка корма.
Майже 1000 км на одній заправці: у Швейцарії розробляють електромобіль, що працює на морській воді
Ще одна цікава деталь — дах із двома скляними люками, розділеними металевою вставкою. Єдине фото салону дозволяє роздивитися місце водія, яке віддалено нагадує робоче місце пілота літака, зокрема, формою керма. Більш детально це можна побачити на опублікованніх розробником на офіційних фото.
За матеріалами:
Autogeek
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