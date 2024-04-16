Майже 10 млн грн збитків під час закупівлі медобладнання: чотирьом посадовцям Черкащини та Чернігівщини повідомили про підозру — Finance.ua

Майже 10 млн грн збитків під час закупівлі медобладнання: чотирьом посадовцям Черкащини та Чернігівщини повідомили про підозру Сьогодні 18:30 — Кримінал

Чотирьом посадовцям з Черкаської та Чернігівської областей повідомлено про підозру у завданні збитків на суму майже 10 мільйонів гривень під час закупівлі медичного обладнання для лікарень за завищеними цінами.

Про це повідомляє пресслужба Київської міської прокуратури.

Досудовим розслідуванням встановлено, що представники приватних підприємств умисно завищували вартість медичного обладнання, яке вони постачали медустановам. До своїх злочинних схем вони залучали посадовців лікарень, шпиталів та управління охорони здоров’я.

Відтак:

начальнику відділу Управління охорони здоров’я Черкаської ОДА та директору Черкаського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни повідомлено про підозру у привласнення, розтраті або заволодіння чужим майном шляхом зловживання службовою особою своїм службовим становищем, вчинених в особливо великих розмірах (ч.5 ст. 191 КК України);

заступнику директора Черкаського обласного клінічного госпіталю ветеранів війни та заступнику генерального директора Чернігівської центральної районної лікарні повідомлено про підозру у службовій недбалості, що спричинила тяжкі наслідки (ч.2 ст 367 КК України).

Досудовим розслідування встановлено майже 10 млн грн збитків, завданих державі внаслідок закупівель обладнання за завищеними цінами.

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