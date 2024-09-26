Майно Одеського олійножирового комбінату виставили на продаж за 20 млн грн — Finance.ua

Майно Одеського олійножирового комбінату виставили на продаж за 20 млн грн Сьогодні 16:12 — Фондовий ринок

Арбітражний керуючий виставив на продаж майно ПрАТ «Одеський олійножировий комбінат» з початковою ціною 20 млн грн. Дата проведення аукціону: 14 жовтня. Про це повідомляє mind.ua, пише agronews.ua

Пропонується нерухомість, що перебуває в заставі товариства з обмеженою відповідальністю «ФК «Скай».

На аукціон виставлені нежитлові будівлі та споруди, розташовані на земельній ділянці, яка належить ПП «Харчові технології» та ТОВ «Агропром-КР» з 2016 року. Однак, як зазначено в системі «Prozorro.Продажі», ліквідатор не має доступу до цих об’єктів. Покупець буде зобов’язаний самостійно розв’язувати питання щодо доступу, усунення перешкод у користуванні майном, примусового входження та виселення.

Аукціон із продажу майна ПрАТ «Одеський олійножировий комбінат» у січні 2024 року вже проходив, і тоді ТОВ «Санолта корм» виграло торги з пропозицією в 75 млн грн, перевищивши стартову ціну в 72,81 млн грн.

Процедуру банкрутства комбінату, одного з найбільших українських виробників маргаринової продукції, було розпочато Господарським судом Одеської області у 2016 році. Створений 1972 року, Одеський МЖК випускав маргарини, майонези та фасовану олію під торговою маркою «Сонячна долина».

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