Майно громадянина рф на 3,8 млн грн передали АРМА — Finance.ua

Майно громадянина рф на 3,8 млн грн передали АРМА
Прокурори Галицької окружної прокуратури міста Львова заарештовали і передали до Агентства з розшуку та менеджменту активів майно товариства, кінцевим бенефіціаром якого є громадяни рф. Мова йде про нежитлові приміщення в центрі Львова вартістю 3,8 млн грн.
Про це повідомляє пресслужба Офісу Генпрокурора України.
За даними слідства, підприємство незаконно заволоділо двоповерховим приміщенням загальною площею близько 160 м кв.
«Для цього його представники вступили у змову із місцевим мешканцем. Він підробив рішення суду та отримав право власності на об’єкт нерухомості, після чого передав його у власність товариства», — говориться в повідомленні.
Наразі мешканець Львова та працівники товариства отримали підозру у вчиненні злочинів за фактами шахрайства, легалізації майна, одержаного злочинним шляхом, та підробки документів (ч. 4 ст. 190, ч. 2 ст. 209, ч. 3 ст. 358 КК України).
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