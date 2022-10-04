Майнінг Bitcoin завдає шкоди клімату на $3,7 млрд на рік — дослідження Вчора 04:48 — Фінтех і Картки

Майнінг Bitcoin завдає шкоди клімату на $3,7 млрд на рік — дослідження

Загальна сума збитків навколишньому середовищу від видобутку Bitcoin у 2021 році оцінюється в $3,7 млрд. Кожна видобута монета минулого року спричинила збитки екології на $11 315.

Про це пише Dev.ua із посиланням на дослідження Scientific Reports.

За даними, кліматичні збитки від видобутку Bitcoin у 2016-2021 роках становили 35% від його ринкової вартості. Тобто 35 центів із кожного долара вартості Bitcoin — це шкода клімату.

З 2016 по 2021 рік викиди парникових газів в еквіваленті CO2 для Bitcoin виросли з менш як тонни на монету до 113 тонн на монету. Крім того, кліматична шкода від майнінгу у 2020-2021 роках оцінюється у 58% від ринкової вартості криптовалюти. Так, наприклад, видобуток 2020-го поглинув більше енергії, ніж цілі країни — Австрія чи Португалія того ж року.

Якщо порівнювати з іншими галузями, то збитки від Bitcoin лише дещо менші, ніж від природного газу, який має 46 центів за долар вартості, та виробництва бензину з сирої нафти — 41 цент за долар вартості.

За підрахунками, понад 60% майнінгу Bitcoin живиться від викопного палива, такого як вугілля та природний газ. І якщо перевести Bitcoin на відновлювані джерела, все одно індустрія зростає разом зі шкодою клімату.

Перехід на PoS-майнінг, який не вимагає використання дорогого обладнання, міг би стати варіантом, кажуть аналітики. Нещодавно це зробив Ethereum, що має зменшити потреби платформи в енергії на 99%.

Але для звичайних майнерів це заміна обладнання, тобто додаткові кошти. Малоймовірно, що Bitcoin зробить такий перехід, оскільки майнери інвестували у свою систему надто багато грошей. Наразі Bitcoin займає 41% світової частки ринку криптовалют.

УБР За матеріалами:

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