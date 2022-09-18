Майкрософт вирішує проблеми з голосовим введенням у Windows 11 — Finance.ua

Майкрософт вирішує проблеми з голосовим введенням у Windows 11 Вчора 23:12 — Фондовий ринок

Windows 11 має вбудовану службу розпізнавання мовлення, яка дозволяє користувачам вводити текст за допомогою голосу. З якоїсь причини останнім часом клієнти стикаються з різними проблемами з голосовим введенням тексту в останній операційній системі Microsoft.

Після натискання Win + H (спеціальна клавіша для запуску голосового введення) Windows 11 показувала повідомлення «Щось пішло не так», не дозволяючи клієнтам вводити текст голосом.

Microsoft не знадобилося багато часу, щоб визнати та розв’язувати проблему. Компанія опублікувала нове повідомлення на сайті Windows Health Dashboard , у якому йдеться, що зміна на стороні сервера розв’язала проблему.

Тепер усі постраждалі клієнти мають мати доступ до голосового введення в Windows 11 за допомогою комбінації клавіш Win+H або іншими способами.

Корпорація Майкрософт каже, що вражені платформи включають лише клієнтську версію Windows 11 21H2, і виправлення помилки не вимагає від користувачів жодних дій.

У Windows 11 все ще є деякі відомі помилки, які чекають на виправлення від Microsoft. Операційна система не може відкрити XPS документи з неанглійськими символами, і існує проблема, через яку комп’ютери завантажуються у режим відновлення BitLocker після інсталяції оновлення Secure Boot DBX.

Portaltele За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.