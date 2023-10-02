Майбутнє ЄС — від Лісабона до Луганська, — глава МЗС Німеччини Бербок про членство України
Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок заявила, що майбутнє України перебуває в Європейському союзі. Вона вважає, що незабаром його кордони простягатимуться від Лісабона до Луганська.
Відповідну заяву Бербок зробила сьогодні, 2 жовтня, під час візиту до Києва. Її слова наводить Handelsblatt.
Вона вкотре підтвердила прагнення Німеччини прийняти Україну до Євросоюзу, але при цьому не уточнила терміни приєднання країни до блоку.
«Майбутнє України — в Європейському союзі, у цьому співтоваристві свободи. І незабаром воно простягнеться від Лісабона до Луганська», — сказала Бербок.
Глава зовнішньополітичного відомства Німеччини також повторила свій заклик до посилення протиповітряної оборони України напередодні зими, а також надання країні електрогенераторів.
Вона нагадала, що минулої зими країна-агресор росія навмисне атакувала українські електростанції, щоб викликати перебої з електроенергією.
Нагадаємо, раніше сьогодні, 2 жовтня, глава європейської дипломатії Жозеп Боррель зібрав у Києві глав МЗС країн-членів ЄС.
Це перша зустріч міністрів закордонних справ країн Євросоюзу за межами ЄС за всю історію існування блоку.
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