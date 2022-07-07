МАУ розпочала чартерні польоти на замовлення польського туроператора ITAKA — Finance.ua
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МАУ розпочала чартерні польоти на замовлення польського туроператора ITAKA

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На початку липня авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) розпочала чартерні польоти на замовлення туроператора ITAKA (Польща).
Про це йдеться у повідомленні МАУ.
Таким чином, українська авіакомпанія приєдналася до обслуговування європейського туристичного трафіку і продовжує свою операційну роботу за межами України в умовах війни. У чартерній програмі задіяно Boeing 737-900 UR-PSL, який базуватиметься в аеропорту Катовіце та обслуговуватиметься 4 екіпажами МАУ. У межах співробітництва з компанією ITAKA плануються щоденні рейси МАУ як з базового аеропорту, так і з інших міст Польщі (Варшава, Краків, Жешув)", — йдеться в ньому.
Згідно з повідомленням, МАУ забезпечить сполучення на низці європейських туристичних напрямків, зокрема, у липні узгоджено такі чартерні рейси:
«Катовіце — Малага»,
«Катовіце — Арресіфе»,
«Варшава — Арресіфе»,
«Катовіце — Анталія»,
«Жешув — Анталія»,
«Катовіце — Тенеріфе»,
«Катовіце — Тирана»,
«Катовіце — Лас-Пальмас»,
«Варшава — Лас-Пальмас»,
«Катовіце — Марса-Алам»,
«Краків — Тирана»,
«Катовіце — Джерба».
Згідно з повідомленням, наразі партнери аналізують можливості розширення мережі чартерних напрямків із пролонгацією до кінця високого туристичного сезону.
Як повідомляли Українські Новини, 2021 року МАУ збільшила пасажиропотік на 61% до 2,79 млн пасажирів порівняно з 2020 роком.
МАУ є однією із найбільших авіакомпаній України.
Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є ексспіввласник Приватбанку, бізнесмен Ігор Коломойський.
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За матеріалами:
Українські Новини
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