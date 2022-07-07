МАУ розпочала чартерні польоти на замовлення польського туроператора ITAKA — Finance.ua

МАУ розпочала чартерні польоти на замовлення польського туроператора ITAKA Вчора 12:43 — Фондовий ринок

На початку липня авіакомпанія «Міжнародні Авіалінії України» (МАУ) розпочала чартерні польоти на замовлення туроператора ITAKA (Польща).

Про це йдеться у повідомленні МАУ.

Таким чином, українська авіакомпанія приєдналася до обслуговування європейського туристичного трафіку і продовжує свою операційну роботу за межами України в умовах війни. У чартерній програмі задіяно Boeing 737-900 UR-PSL, який базуватиметься в аеропорту Катовіце та обслуговуватиметься 4 екіпажами МАУ. У межах співробітництва з компанією ITAKA плануються щоденні рейси МАУ як з базового аеропорту, так і з інших міст Польщі (Варшава, Краків, Жешув)", — йдеться в ньому.

Згідно з повідомленням, МАУ забезпечить сполучення на низці європейських туристичних напрямків, зокрема, у липні узгоджено такі чартерні рейси:

«Катовіце — Малага»,

«Катовіце — Арресіфе»,

«Варшава — Арресіфе»,

«Катовіце — Анталія»,

«Жешув — Анталія»,

«Катовіце — Тенеріфе»,

«Катовіце — Тирана»,

«Катовіце — Лас-Пальмас»,

«Варшава — Лас-Пальмас»,

«Катовіце — Марса-Алам»,

«Краків — Тирана»,

«Катовіце — Джерба».

Згідно з повідомленням, наразі партнери аналізують можливості розширення мережі чартерних напрямків із пролонгацією до кінця високого туристичного сезону.

Як повідомляли Українські Новини, 2021 року МАУ збільшила пасажиропотік на 61% до 2,79 млн пасажирів порівняно з 2020 роком.

МАУ є однією із найбільших авіакомпаній України.

Одним із кінцевих бенефіціарів компанії є ексспіввласник Приватбанк у, бізнесмен Ігор Коломойський.

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