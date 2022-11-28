Материнська компанія «Яндекса» хоче згорнути свій бізнес у росії — Finance.ua

Материнська компанія «Яндекса» хоче згорнути свій бізнес у росії Сьогодні 02:16 — Фондовий ринок

Материнська компанія «Яндекса» хоче згорнути свій бізнес у росії

Голландська холдингова компанія Yandex хоче повністю розірвати зв’язки з росією і продати там свою російську «дочку» — «Яндекс».

Про це повідомляє The New York Times із посиланням на ознайомлені із ситуацією джерела.

Зазначається, що Yandex перенесе свої найперспективніші нові технології на ринки за межами росії та продасть свій бізнес у країні, який включає популярний інтернет-браузер, доставку їжі, програми для виклику таксі.

Проте російська «дочка» продовжить пропонувати ті самі продукти в країні за нових власників.

План компанії спрямований на те, щоб захистити себе від впливу західних санкцій на колись успішний технологічний сектор у росії.

«Війна в Україні зробила неможливим розвиток нових технологій «Яндекса» у росії, як-то безпілотні автомобілі, машинне навчання та хмарні сервіси. Такі підприємства, яким потрібен доступ до західних ринків, експертів і технологій, зазнають краху, коли залишаться пов’язаними з росією, додав один із них.

За словами одного з джерел, компанія повинна отримати дозвіл від кремля на переведення зареєстрованих у росії ліцензій на технології за межі країни.

Борітеся — поборемо! Слава Україні!

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