Масові відключення світла по Україні: у ДТЕК назвали причину — Finance.ua

Масові відключення світла по Україні: у ДТЕК назвали причину Сьогодні 16:14 — Енергетика

Масові відключення світла по Україні, сьогодні, 30 травня, сталися через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Причину зниження частоти ще з’ясовують.

Про це повідомляє ДТЕК.

«30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України», — йдеться у повідомленні.

Причину зниження частоти встановлюють фахівці «Укренерго». Енергетикам о 14:32 дали дозвіл на відновлення електропостачання.

Відключення світла

Сьогодні у низці міст України повідомили про аварійні відключення. Світло частково зникло у Броварах Київської області, Харкові та області, Дніпрі, Павлограді, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці та інших областях.

Також проблеми зі світлом зафіксували у Києві. За повідомленнями ДТЕК, у центрі столиці зникло світло через аварію. Про відключення електроенергії повідомили у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах Києва.

Також через спрацювання автоматики на енергетичній мережі зникло світло у Молдові. Влада заявляє, що відключилася лінія Бєльці-Дністровськ, тому знеструмлені центр та південь Молдови.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.