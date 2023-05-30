Масові відключення світла по Україні: у ДТЕК назвали причину — Finance.ua
0 800 307 555
укр
0 800 307 555
Місце для вашої реклами

Масові відключення світла по Україні: у ДТЕК назвали причину

Енергетика
69
Масові відключення світла по Україні, сьогодні, 30 травня, сталися через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Причину зниження частоти ще з’ясовують.
Про це повідомляє ДТЕК.
«30 травня з 13:28 по всій країні відбуваються відключення світла через спрацювання автоматики на енергетичній інфраструктурі. Його спричинило зниження частоти в об'єднаній енергосистемі України», — йдеться у повідомленні.
Причину зниження частоти встановлюють фахівці «Укренерго». Енергетикам о 14:32 дали дозвіл на відновлення електропостачання.

Відключення світла

Сьогодні у низці міст України повідомили про аварійні відключення. Світло частково зникло у Броварах Київської області, Харкові та області, Дніпрі, Павлограді, Одесі, Полтаві, Сумах, Запоріжжі, Вінниці та інших областях.
Також проблеми зі світлом зафіксували у Києві. За повідомленнями ДТЕК, у центрі столиці зникло світло через аварію. Про відключення електроенергії повідомили у Шевченківському, Солом’янському, Святошинському, Голосіївському, Оболонському, Дарницькому районах Києва.
Також через спрацювання автоматики на енергетичній мережі зникло світло у Молдові. Влада заявляє, що відключилася лінія Бєльці-Дністровськ, тому знеструмлені центр та південь Молдови.
За матеріалами:
РБК-Україна
Місце для вашої реклами
Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.
Поділитися новиною
Підпишіться на нас
Також за темою
Розраховуйте на
DMCA.com Protection Status
Cloudflare
Trustpilot
Всі онлайн позики в одному додатку
Payment systems
Про насРедакціяЕкспертиРекламаСпецпроєктиУмовиКонфіденційністьКонтакти
© 2000–2023 Товариство з обмеженою відповідальністю «Файненс.юа», свідоцтво на знак для товарів і послуг № 37423 від 16.02.2004, ЄДРПОУ 22929966. Адреса: вул. Миколи Грінченка, 4В, Київ, Україна. Графік роботи: Пн-Пт 9:00–18:00.
ТОВ «Файненс.юа» - незалежний фінансовий портал. Матеріали з позначками "Промо", "Акції", "Новини партнерів" розміщуються на правах реклами, за їх зміст несе відповідальність рекламодавець. Використання матеріалів і даних з сайту дозволено тільки з гіперпосиланням https://finance.ua.
Ми не беремо плату за послуги підбору та порівняння фінансових пропозицій в каталогах, і не надаємо послуги кредитування, розміщення депозитів і страхування. Ваші особисті дані на сайті захищені шифруванням AES-256.