Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати як човен — Finance.ua

Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати як човен Сьогодні 02:23 — Технології&Авто

Маск заявляє, що Cybertruck можна буде використовувати як човен

CEO компанії Tesla Ілон Маск каже, що електропікап Cybertruck незабаром можна буде використовувати як човен. Про це пише Business Insider.

«Ми збираємося запропонувати мобільний пакет, який дозволить Cybertruck долати щонайменше 100 метрів води як човен. Здебільшого потрібно просто покращити герметизацію дверей кабіни», — написав Маск у публікації X.

Маск анонсував майбутню функцію, відповідаючи на пост іншого користувача X, Сойєра Меррітта.

Меррітт опублікував уривок відео з останнього епізоду серіалу про автомобілі Jay Leno’s Garage, де був представлений Cybertruck. У відео віцепрезидент Tesla з інженерії транспортних засобів Ларс Мораві заявив, що Cybertruck можна перетворити на човен.

Читайте також Tesla офіційно почала поставки електропікапа Cybertruck і оголосила ціни

«Ілон справді хотів зробити його човном. Транспортний засіб майже плаває, можливо, потрібно додати трохи додатної плавучості, щоб він тримався на поверхні», — сказав Мораві.

Маск вперше представив Cybertruck ще у 2019 році, але поставки пікапа почалися лише наприкінці листопада цього року. Попри кутастий дизайн авто, він має низку прихильників.

Нещодавно в соцмережах завірусилось відео, на якому пікап компанії Ford рятує застряглий на бездоріжжі Cybertruck.

Відео викликало критику на адресу Tesla, деякі люди стверджують, що пікап не виправдовує своїх заяв про позашляхові можливості. Однак інші стверджують, що на відео показаний прототип, який оснащений не стандартними шинами (спеціально під цю модель була розроблена позашляхова гума).

Хочете захистити себе від «оленів» на дорогах? Придбайте страхування КАСКО на Finance.ua! На відміну від автоцивілки, КАСКО захищає не постраждалого за вашої провини у ДТП, а саме вас та ваш автомобіль. Переходьте за посиланням, дізнавайтеся деталі, а ми допоможемо вам оформити страхування всього за кілька хвилин.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.