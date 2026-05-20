Маск заборгував працівникам xAI по $420 за податкові декларації для навчання Grok — Bloomberg 20.05.2026

За доступ до інформації керівники відділів обіцяли працівникам виплати у розмірі $420

На початку 2026 року керівник xAI Ілон Маск обіцяв виплатити по $420 кожному зі співробітників, який надасть свої податкові декларації як тренувальні дані для чатбота Grok, однак гроші досі не надійшли.

Про це свідчать дані звіту Bloomberg.

Чимало американців користуються допомогою штучного інтелекту для роботи із податковими деклараціями, однак більшість звертається до Claude або ChatGPT. В xAI намагались змінити цю тенденцію і покращити можливості чатбота напередодні дедлайну подання документів у США, шляхом зокрема використання податкових звітів власних співробітників.

Виплати працівникам

За доступ до інформації керівники відділів нібито обіцяли працівникам виплати у розмірі $420 та ранній доступ до платіжної платформи X Money. Деякі надали документи, однак гроші досі не отримали — попри те, що минули місяці.

Коли ж люди почали запитувати про винагороду, виявилось, що менеджер, відповідальний за програму, більше не працює в xAI.

В xAI публічно не коментували заборгованість і на запит про коментар поки не відповіли.

