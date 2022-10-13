Маск випустив парфуми з запахом паленого волосся (фото) — Finance.ua
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Маск випустив парфуми з запахом паленого волосся (фото)

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Американський мільярдер Ілон Маск презентував парфум Burnt Hair із запахом паленого волосся, який продається на сайті його компанії Boring Co. за ціною 100 доларів за флакон.
Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Постачання Burnt Hair почнуться не раніше наступного року, але Маск вже заявив про продаж 20 тисяч флаконів парфуму.
Засновник Tesla та SpaceX змінив статус у своєму Twitter на «Продавець парфумерії».
Маск випустив парфуми з запахом паленого волосся (фото)
Раніше мільярдер повідомляв, що Boring представить чоловічий аромат, який допоможе людині «виділитися з натовпу».
А також пожартував у Twitter, що для людини з його прізвищем вхід до парфумерного бізнесу був неминучим (Musk — з англійської перекладається як «мускус»).
«Чому взагалі я так довго чинив опір цьому?» — написав він.
Крім цього, минулого тижня Маск направив керівництву Twitter лист із пропозицією завершити угоду щодо придбання компанії за 44 млрд дол, хоча раніше відмовлявся від цього наміру.
«Будь ласка, купіть мій парфум, щоб я міг купити Twitter», — написав він на своїй сторінці у середу.
Раніше мільярдер уже випускав жартівливі продукти, які його шанувальники купують як колекційні товари. Зокрема, ручні вогнемети, «короткі шорти» під брендом Tesla та текілу Tesla.
За матеріалами:
Економічна Правда
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