Маск втратив статус доларового трильйонера

Після старту торгів акції SpaceX стрімко дорожчали, адже інвестори активно вкладали кошти в компанію. Однак цього тижня ситуація змінилася: папери різко втратили в ціні. У вівторок акції SpaceX закрилися на рівні близько $156. Для порівняння, 16 червня вони досягали піку в $225. Таким чином, падіння перевищило 30%, хоча поточна ціна все ще залишається вищою за стартові $150 під час виходу на біржу.
Останніми днями акції технологічних компаній зазнали падіння на тлі побоювань щодо «бульбашки» штучного інтелекту та підвищення процентних ставок.
Крім того, частина аналітиків ставить під сумнів надзвичайно високу оцінку SpaceX і масштабні плани компанії, серед яких:
створення дата-центрів у космосі;
подальший розвиток космічної інфраструктури;
висадка людей на Марс.
Додатковим фактором ризику може стати майбутнє завершення періоду блокування акцій, після якого ранні інвестори та акціонери отримають можливість продавати свої пакети.
SpaceX залишається головним активом Маска
Попри значне падіння статків, Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу.
За даними Bloomberg, вартість його частки у SpaceX становить близько $744 млрд, що дорівнює майже 80% усього капіталу бізнесмена. Ще приблизно $158 млрд припадає на пакет акцій Tesla, який також подешевшав через розпродаж на ринку.
Навіть після втрати статусу трильйонера статки Маска суттєво перевищують капітал найближчих конкурентів. Зокрема, розрив між ним і співзасновником Google Ларрі Пейджем оцінюється приблизно у $660 млрд.