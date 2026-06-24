Маск втратив статус доларового трильйонера Сьогодні 13:10 — Світ

Ілон Маск, gizmodo.com

Засновник Tesla та SpaceX Ілон Маск втратив статус доларового трильйонера. Через різке падіння вартості акцій SpaceX його статки скоротилися на $118 млрд і наразі оцінюються у $957 млрд.

Про це повідомляють Bloomberg та Business Insider.

Чому Маск втратив понад $100 млрд

На початку червня Ілон Маск став першою людиною у світі, чиї статки перевищили $1 трлн . Це сталося після історичного первинного розміщення акцій SpaceX, під час якого компанію оцінили більш ніж у $2 трлн.

Після старту торгів акції SpaceX стрімко дорожчали, адже інвестори активно вкладали кошти в компанію. Однак цього тижня ситуація змінилася: папери різко втратили в ціні. У вівторок акції SpaceX закрилися на рівні близько $156. Для порівняння, 16 червня вони досягали піку в $225. Таким чином, падіння перевищило 30%, хоча поточна ціна все ще залишається вищою за стартові $150 під час виходу на біржу.

Чому акції SpaceX впали

Останніми днями акції технологічних компаній зазнали падіння на тлі побоювань щодо «бульбашки» штучного інтелекту та підвищення процентних ставок.

Крім того, частина аналітиків ставить під сумнів надзвичайно високу оцінку SpaceX і масштабні плани компанії, серед яких:

створення дата-центрів у космосі;

подальший розвиток космічної інфраструктури;

висадка людей на Марс.

Додатковим фактором ризику може стати майбутнє завершення періоду блокування акцій, після якого ранні інвестори та акціонери отримають можливість продавати свої пакети.

SpaceX залишається головним активом Маска

Попри значне падіння статків, Ілон Маск залишається найбагатшою людиною світу.

За даними Bloomberg, вартість його частки у SpaceX становить близько $744 млрд, що дорівнює майже 80% усього капіталу бізнесмена. Ще приблизно $158 млрд припадає на пакет акцій Tesla, який також подешевшав через розпродаж на ринку.

Навіть після втрати статусу трильйонера статки Маска суттєво перевищують капітал найближчих конкурентів. Зокрема, розрив між ним і співзасновником Google Ларрі Пейджем оцінюється приблизно у $660 млрд.

Mind За матеріалами:

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.