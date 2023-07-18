Маск скаржиться на падіння доходів від реклами у Twitter: прибутки впали наполовину — Finance.ua

Маск скаржиться на падіння доходів від реклами у Twitter: прибутки впали наполовину Сьогодні 23:24 — Фондовий ринок

Маск скаржиться на падіння доходів від реклами у Twitter: прибутки впали наполовину

Після того, як Ілон Маск придбав Twitter, справи соціальної мережі різко пішли вниз. Схоже на те, що плачевний стан справ готовий визнати і сам мільярдер. Про це пише Reuters

Наразі Ілон Маск є найбагатшою людиною на планеті, але для Twitter його прихід на позицію власника став початком стрімкого падіння. У звичній для себе манері мільярдер сподівався наробити галасу та інновацій, але в результаті лише відлякав рекламодавців.

Дохід Twitter від реклами скоротився на шалену суму

За словами самого Маска, доходи соціальної мережі від реклами скоротилися майже вдвічі. Також у компанії велике боргове навантаження, тож його очікування про прибутковість Twitter збудуться нескоро.

Потрібно досягти позитивного грошового потоку, перш ніж ми дозволимо собі розкіш зробити щось інше, — заявив мільярдер.

Раніше Маск запровадив вкрай агресивні заходи зі скорочення витрат, аби досягнути позитивного балансу. Очікуваного ефекту цей крок також не дав.

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Звільнення тисяч працівників та скорочення витрат на хмарні послуги дозволило Twitter зекономити 1,5 мільярда доларів. Таку ж суму соціальна мережа платить щороку як відсотки від боргу.

Для порятунку ситуації та повернення рекламодавців Макс найняв Лінду Яккаріно. Та вже стала до роботи та повідомила інвесторам, що Twitter зараз зосереджується на партнерстві з авторами, а також веде переговори з політичними діячами, бізнесом з індустрії розваг та медіа.

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