Маск пропонує збудувати вакуумний трансатлантичний тунель під Атлантикою — Finance.ua
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Маск пропонує збудувати вакуумний трансатлантичний тунель під Атлантикою

Технології&Авто
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Маск пропонує збудувати вакуумний трансатлантичний тунель під Атлантикою
Маск пропонує збудувати вакуумний трансатлантичний тунель під Атлантикою
Ілон Маск заявив про можливість створення вакуумного тунелю під Атлантикою, який з’єднає Лондон і Нью-Йорк.
За його підрахунками, поїзд зможе розвинути швидкість до 4800 кілометрів на годину, скоротивши час у дорозі до однієї години.
Засновник SpaceX і Tesla вважає, що його компанія зможе реалізувати цей проект значно дешевше, ніж припускають інші експерти. Маск уже має досвід будівництва подібних тунелів, наприклад, у Лас-Вегасі.
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Однак, незважаючи на оптимізм Маска, реалізація такого масштабного проекту пов’язана з величезними труднощами. Експерти оцінюють вартість будівництва тунелю в 20 трильйонів доларів, а також зазначають, що створення такої інфраструктури потребуватиме багато часу і зусиль.
Як альтернативу вакуумному поїзду розглядаються інші варіанти надшвидкісного транспорту, такі як надзвукові літаки і космічні кораблі. SpaceX також працює над створенням ракети Starship, яка зможе доставити пасажирів із Лондона до Нью-Йорка менш ніж за півгодини.
Незважаючи на те, що ідея вакуумного тунелю під Атлантикою звучить фантастично, вона привертає велику увагу громадськості та експертів. Реалізація цього проєкту могла б революціонізувати міжнародні перевезення, скоротивши час у дорозі та зробивши подорожі доступнішими.
За матеріалами:
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