Маск заявив, що США чекають труднощі через бюджет — Finance.ua
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Маск заявив, що США чекають труднощі через бюджет

Світ
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Маск заявив, що США чекають труднощі через бюджет
Маск заявив, що США чекають труднощі через бюджет
В Сполучених Штатах можуть бути неприємності, якщо уряд країни не зможе скоротити дефіцит бюджету.
Про це заявив підприємець Ілон Маск на своїй сторінці у X (раніше Twitter).
За його словами, на даний момент дефіцит становить 1,83 трильйона доларів.
«Америка матиме серйозні проблеми. Це не відрізняється від становища людини, яка влізла у надто великі борги», — зазначив Маск.
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Нагадаємо, що сам підприємець може увійти до адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. Він очолить нове відомство, яке займатиметься підвищенням ефективності уряду.
Восени Мінфін США повідомив, що дефіцит американського бюджету у 2024 фінансовому році становив 1,83 трлн дол., що на 138 млрд дол. більше, ніж у 2023 році.
За матеріалами:
Корреспондент.net
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