Маск заявив, що США чекають труднощі через бюджет — Finance.ua

Маск заявив, що США чекають труднощі через бюджет Сьогодні 17:21 — Світ

Маск заявив, що США чекають труднощі через бюджет

В Сполучених Штатах можуть бути неприємності, якщо уряд країни не зможе скоротити дефіцит бюджету.

Про це заявив підприємець Ілон Маск на своїй сторінці у X (раніше Twitter).

Yes, if action is not taken to curb the deficit, America is in deep trouble.



No different than a person who gets into too much debt. https://t.co/HxBHWhcjgH — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2024

За його словами, на даний момент дефіцит становить 1,83 трильйона доларів.

«Америка матиме серйозні проблеми. Це не відрізняється від становища людини, яка влізла у надто великі борги», — зазначив Маск.

Читайте також Держборг США вперше в історії досяг позначки у $33 трильйони

Нагадаємо, що сам підприємець може увійти до адміністрації обраного президента США Дональда Трампа. Він очолить нове відомство, яке займатиметься підвищенням ефективності уряду.

Восени Мінфін США повідомив, що дефіцит американського бюджету у 2024 фінансовому році становив 1,83 трлн дол., що на 138 млрд дол. більше, ніж у 2023 році.

Якщо Ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl+Enter , щоб повідомити про це.