Маск пообіцяв представити людиноподібного робота від Tesla вже восени — Finance.ua

Маск пообіцяв представити людиноподібного робота від Tesla вже восени Вчора 22:41 — Технології&Авто

Концепт робота Optimus від Tesla (Фото:Tesla)

Глава Tesla Ілон Маск пообіцяв представити людиноподібного робота Optimus вже 20 вересня під час Дня штучного інтелекту Tesla.

«Я сподіваюся, що ми матимемо цікавий прототип, який ми зможемо показати людям. У нас у Tesla дуже талановита команда, з якою я тісно співпрацюю, щоб до кінця вересня підготувати прототип робота-гуманоїда», — розповів Маск під час Катарського економічного форуму в Досі.

60-кілограмовий робот, якого Маск раніше назвав «найважливішим продуктом Tesla» допомагатиме виробляти електромобілі.

Він сконструйований із легких матеріалів, а «бачити» зможе за допомогою камер автопілота Tesla.

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