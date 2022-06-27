Маск пообіцяв представити людиноподібного робота від Tesla вже восени — Finance.ua

Маск пообіцяв представити людиноподібного робота від Tesla вже восени
Глава Tesla Ілон Маск пообіцяв представити людиноподібного робота Optimus вже 20 вересня під час Дня штучного інтелекту Tesla.
«Я сподіваюся, що ми матимемо цікавий прототип, який ми зможемо показати людям. У нас у Tesla дуже талановита команда, з якою я тісно співпрацюю, щоб до кінця вересня підготувати прототип робота-гуманоїда», — розповів Маск під час Катарського економічного форуму в Досі.
60-кілограмовий робот, якого Маск раніше назвав «найважливішим продуктом Tesla» допомагатиме виробляти електромобілі.
Він сконструйований із легких матеріалів, а «бачити» зможе за допомогою камер автопілота Tesla.
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