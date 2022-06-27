Маск пообіцяв представити людиноподібного робота від Tesla вже восени — Finance.ua
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Маск пообіцяв представити людиноподібного робота від Tesla вже восени

Технології&Авто
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Концепт робота Optimus від Tesla (Фото:Tesla)
Концепт робота Optimus від Tesla (Фото:Tesla)
Глава Tesla Ілон Маск пообіцяв представити людиноподібного робота Optimus вже 20 вересня під час Дня штучного інтелекту Tesla.
«Я сподіваюся, що ми матимемо цікавий прототип, який ми зможемо показати людям. У нас у Tesla дуже талановита команда, з якою я тісно співпрацюю, щоб до кінця вересня підготувати прототип робота-гуманоїда», — розповів Маск під час Катарського економічного форуму в Досі.
60-кілограмовий робот, якого Маск раніше назвав «найважливішим продуктом Tesla» допомагатиме виробляти електромобілі.
Він сконструйований із легких матеріалів, а «бачити» зможе за допомогою камер автопілота Tesla.
За матеріалами:
НВ
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