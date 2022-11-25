Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter — Finance.ua

Маск оголосив "амністію" заблокованим акаунтам у Twitter Сьогодні 18:34 — Фондовий ринок

Новий власник Twitter Ілон Маск заявив про відновлення призупинених акаунтів, які не порушували закон і не займалися спамом. Своє рішення бізнесмен ухвалив після голосування у соціальній мережі.

Про це повідомив Маск у Twitter

Перед оголошенням «амністії» Макс провів у Twitter опитування, в якому було враховано понад 3 млн голосів.

72,4% проголосували за відновлення призупиненних акаунтів за умови, що вони «не порушували закон і не займалися кричущим спамом».

Такі онлайн-опитування, вважає видання Associated Press, не є науковими і можуть легко піддаватися впливу ботів.

Оновлено о 5:45: Згодом Маск відреагував на замітку AP, в якій розповідається про «амністію» заблокованих акаунтів, назвавши видання «експертом з дезінформації».

Економічна Правда За матеріалами:

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